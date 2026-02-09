Estas son las celebridades que están en el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 no es solo ver enfrentarse a los Patriots contra los Seahawks, también se convierte en el punto de encuentro de celebridades de todo el mundo que llegan tanto por el partido como por el espectáculo musical. Este año, como ya sabemos, el show de medio tiempo es encabezado por Bad Bunny, algo que ha provocado la presencia de actores, músicos y figuras del entretenimiento en Santa Clara, California.

También te puede interesar: Posible setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: canciones que cantaría en el Medio Tiempo

Desde muy temprano, las cámaras del estadio han estado muy al pendiente de quienes entran y se pasean por los pasillos del recinto. Gracias a esto, se comenzaron a mostrar a famosos disfrutando del ambiente y el evento deportivo, confirmando que este es uno de los más vistos del planeta y que es tan relevante que hasta las celebridades de Hollywood no se lo pueden perder.

Las celebridades que están en el Super Bowl 2026

Una de las celebridades que más ha llamado la atención con su asistencia fue Justin Bieber y su esposa. Ambos fueron vistos en el área VIP del recinto llegando a su palco donde disfrutarán de todo el evento. Otras figuras que destacan y que ya fueron vistas en el Levi’s Stadium son: Jay-Z, Adam Sandler, Tobey Maguire y Travis Scott. Pero espera, que esto no acaba aquí, pues también fueron vistas figuras como Jon Bon Jovi, Tracy Morgan, Daniel Radcliffe y Rob Lowe, quienes llegaron para disfrutar tanto del partido como del espectáculo musical.

🚨| YA LLEGARON



Llegaron los Biebers al #SuperBowl pic.twitter.com/gT7WswSZoP — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) February 8, 2026

https://x.com/NFL/status/2020627015507013672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020627015507013672%7Ctwgr%5E880a9c25f4aec51274043b43a3094fa4fdacd8e8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hollywoodreporter.com%2Fnews%2Fgeneral-news%2Fcelebrities-super-bowl-2026-1236495637%2F

La presencia de celebridades latinas no podía faltar en el Super Bowl

En el ámbito musical y deportivo, la presencia latina también se hizo notar con personalidades como J Balvin, Eiza González, mientras que Russell Wilson y Ciara llegaron al evento para convertirse en una de las parejas más fotografiadas del evento. Aunque muchos otros no pudieron asistir, no dudaron en felicitar y apoyar a Bad Bunny en redes sociales como lo hicieron Luis Fonsi, Ricky Martin y Eugenio Derbez.

El Super Bowl es un evento popular en todo el mundo

Otros asistentes que han llamado la atención incluyen a Keke Palmer, Teddy Swims y Joshua, integrante del grupo de K-pop SEVENTEEN, confirmando el carácter global del evento.

https://x.com/NFL/status/2020620493028737507?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020620798894186750%7Ctwgr%5E880a9c25f4aec51274043b43a3094fa4fdacd8e8%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hollywoodreporter.com%2Fnews%2Fgeneral-news%2Fcelebrities-super-bowl-2026-1236495637%2F

También te puede interesar: ¿A qué hora es el Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Así podrás verlo GRATIS

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

Sigue el evento EN VIVO y completamente GRATIS dando clic aquí.

