¿Sí son novios? Gabriela Berlingeri sube FOTO para apoyar a Bad Bunny en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026, ¿estará ella en el Levi’s Stadium?

Después de que Gabriela Berlingeri estuviera presente en la ceremonia de los premios Grammy el pasado domingo 1 de febrero, se levantaron fuertemente los rumores de que ella y Bad Bunny habrían regresado después de que terminaran su relación a finales del 2022. Ahora los rumores vuelven a crecer pues Gabriela acaba de postear en sus historias de Instagram una fotografía donde muestra claramente su apoyo al Conejo Malo a HORAS de presentarse en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026 .

En la fotografía vemos a Gabriela cubriéndose la mitad de su rostro con su celular, resaltando la joyería que lleva puesta pero dejando en un primer plano una gorra color beige que tiene el logo de la NFL modificado: haciéndolo parecer la bandera de Puerto Rico con las iniciales: PRL.

|Crédito: Instagram Gabriela Berlingeri | @gabrielaberlingeri

Hasta el momento no sabemos si Gabriela estará presente en el Levi's Stadium para apoyar en vivo y en directo a Bad Bunny durante el Medio Tiempo que promete que será histórico, o si se unirá a los festejos que se están organizando desde Puerto Rico. Faltará ver si dentro de algunos minutos la supuesta novia de Benito vuelve a actualizar su estado en redes sociales con alguna fotografía del evento.

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

Si aún no sabes en dónde ver en vivo y, sobre todo, gratis el Super Bowl 2026 y el Medio Tiempo de Bad Bunny aquí está tu solución: Azteca 7 tendrá la transmisión de TODO el evento, y si no estás cerca de una televisión no te preocupes porque también podrás verlo en línea, solo dando click en este enlace .

