¿Regresaron? Esta PISTA confirmaría que Bad Bunny ya tiene novia, su ex: Gabriela Berlingeri

Los Grammy 2026 fue una noche mágica para el Conejo Malo, donde el cantante de moda, Bad Bunny pudo ganar 3 premios de este tipo; sin embargo, algunos de sus fanáticos se preguntan si el puertorriqueño habría regresado con su ex, Gabriela Berlingeri. Sus seguidores vieron una pista que confirmaría esta noticia. y es que la modelo habría estado presente en esta ceremonia donde el artista hizo historia.

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri nació el 29 de diciembre de 1994 y es una diseñadora de joyas y modelo, nació en Puerto Rico. Esta mujer mantuvo una relación muy privada y fuera de los reflectores con el Conejo Malo algunos medios señalan que Bad Bunny y la empresaria se conocieron en un restaurante entre los años del 2017 y 2019; fue aquí donde la química nació de manera instantánea.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fortalecieron su relación durante la pandemia por el COVID-19, ya que pasaron las cuarentena, y fue en el 2020 cuando el Conejo le reveló a Rolling Stone, que, la modelo fue la mejor compañera que pudo haber tenido durante el aislamiento.

De hecho, se dice que hubo un anillo de compromiso y todo parecía indicar que se daría una boda. Sin embargo, la ruptura se dio en el 2022 cuando vincularon al ganador de los Grammy 2026 con Kendall Jenner, quien posteriormente confirmó su amorío con Benito.

¿Sabías que Bad Bunny le dedicó varias canciones a Gabriela Berlingeri?

A lo largo de su carrera, el Conejo Malo le habría dedicado varias canciones a su exnovia, puesto que, creía que era un amor que duraría toda la vida, y que sí le dolió mucho haber perdido; los temas son: El Club, Baile Inolvidable, Acho PR, Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, El Apagón y En Casita.

Bad Bunny y los premios que ganó en los Grammys 2026

Premio de Mejor Interpretación de Música Global por “EoO”

Premio a Mejor Álbum de Música Urbano

Premio a Mejor Álbum del Año