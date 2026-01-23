¿Un vestido? Esta es la razón por la que Bad Bunny levantará POLÉMICA en el Super Bowl 2026

Mucho se ha especulado sobre la próxima presentación de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del próximo Super Bowl LX, mismo que se celebrará en el Levi's Stadium, donde además de una puesta musical, gran parte de sus fans esperan una actuación con un mensaje contundente respecto a los ideales del artista puertorriqueño.

Además de haber generado un gran debate sobre si Bad Bunny y su ritmo latino era el artista ideal para encabezar este espectáculo, en las últimas horas ha sido tema de conversación la vestimenta que portará Benito durante su show, misma que ha dividido al público pues diversos medios señalan que estaría saliendo al escenario con un vestido.

¿Bad Bunny usará vestido durante el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

Algunos medios estadounidenses han reportado que “El Conejo Malo” estaría luciendo un vestido como parte de tributo a algunas comunidades LGBTQ+ y sectores sociales que se han visto marginados en los Estados Unidos, siendo el cantante uno de los activistas modernos más seguidos.

Aunque esto ha sido únicamente un rumor, una gran cantidad de usuarios ha comenzado el debate respecto a el mensaje que Benito piensa dar durante su presentación, sobre todo por el contexto social que hoy en día viven las comunidades latinas en los Estados Unidos.

¿Qué se espera de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

Tras miles de teorías que han inundado las redes en los últimos días, solamente hay una certeza respecto a esta presentación: Será un show MUY latino, donde incluso se espera la participación de más artistas que se sumen a este acto histórico, al cuál Natanael Cano, Shakira, Daddy Yankee, J Balvin y demás figuras han comenzado a sonar como posibles invitados.

Solamente queda esperar hasta el próximo domingo 8 de enero cuando por fin podamos ver lo que Bad Bunny ha preparado para su público en su único concierto en los Estados Unidos y lo mejor es que la puedes seguir completamente gratis a través de las señales de Azteca 7.