La dupla Emma Stone - Yorgos Lanthimos se ha convertido en una de las más exitosas en la industria del séptimo arte. Tras sumar decenas de galardones con cintas como Poor Things, Bugonia y Kinds of Kindness, el talento de la actriz y el cineasta griego pronto llegará a la pantalla chica con un nuevo anuncio para la plataforma Squarespace. Esta nueva colaboración tendrá su estreno en el Super Bowl 2026 y aquí te tenemos todos los detalles.

La nueva colaboración de Emma Stone y Yorgos Lanthimos que llegará al Super Bowl 2026

Los primeros 15 segundos del comercial - que corre bajo el nombre de “Unavailable” - ya han sido compartidos por la popular plataforma de creación y alojamiento de sitios web. En este primer adelanto, se ve a una Emma Stone bastante afligida en lo que parece ser una casa en medio del mar. El comercial tiene todo el sello de Lanthimos: rodado en blanco y negro en Londres, con un set a cargo del diseñador de producción James Price (Poor Things, Bugonia) y una banda sonora impecable del compositor Jeskin Fendrix.

Si bien el motivo de la aflicción de Stone aún se mantiene en secreto, los fanáticos del cineasta y la actriz ya han empezado a aplaudir esta nueva colaboración. El comercial se estrenará el domingo 8 de febrero, entre el primer y el segundo cuarto del Super Bowl LX, que tendrá lugar en Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se espera que el anuncio tenga una duración de 30 segundos. Aquí el adelanto:

¿Cuánto cuesta un comercial para el Super Bowl?

El Super Bowl es uno de los eventos con mayor alcance mediático a nivel mundial, lo que lo convierte en el evento perfecto para que las marcas o empresas se posicionen o ganen mayor visibilidad. Por ello, segundos de un espacio publicitario en el Super Tazón pueden llegar a costar millones de dólares. Según empresas especializadas en rastrear datos de marketing y medios de comunicación, el costo de un espacio de 30 segundos es de aproximadamente $7 millones de dólares. Dado que algunos comerciales pueden durar entre un minuto y un minuto y medio, el costo puede duplicarse o triplicarse, según la duración.

Pero eso no es todo… Además del espacio publicitario, las marcas tienen que invertir en otros factores, como los gastos de producción, el pago al talento y el equipo de producción, por lo que los costos pueden elevarse mucho más.

¿Cómo y dónde ver el Super Bowl LX GRATIS y EN VIVO?

El Super Bowl 2026 se celebrará el domingo 8 de febrero. El kick off está programado a las 5:30 p.m. (hora de México), mientras que el show de medio tiempo, a cargo de Bad Bunny, podría dar inicio entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m., según se vaya desarrollando el juego. Tanto el partido como el Halftime Show podrán seguirse GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, nuestro sitio web oficial y la app móvil de TV Azteca En Vivo.