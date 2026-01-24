La dupla actoral entre Emma Stone y Jesse Plemons se ha convertido en una de las favoritas del séptimo arte. Entre sus trabajos más recientes se ubica Bugonia, del director griego Yorgos Lanthimos. La cinta le valió una nominación al Oscar a Emma Stone por Mejor Actriz . No obstante, Jesse Plemons - quien ofreció una interpretación IMPECABLE y una de las MEJORES de su carrera - NO fue considerado por la Academia en la terna para Mejor Actor, lo que desató la furia de su esposa, Kirsten Dunst.

Kirsten Dunst se lanza contra la Academia por NO nominar a Jesse Plemons como Mejor Actor en los Oscars 2026

Tras revelarse la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026 y notar que Jesse Plemons no se encontraba entre los contendientes por Mejor Actor, la famosa Mary Jane tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir memes y críticas al trabajo actoral de su esposo, cuestionando la decisión de los miembros de la Academia por dejarlo fuera. En uno de los memes se muestra a un hombre apuntando con un arma al frente bajo la descripción: “Yo, a todos los que no nominaron a Jesse Plemons como Mejor Actor”.

Kirsten Dunst en Instagram 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/GLPDPH5HeS — Anahí (@justanahi) January 23, 2026

Dunst también compartió un extracto del podcast The Bluff Council, donde se hace una crítica excepcional al trabajo de Plemons en Bugonia e, incluso, se le compara con Timothée Chalamet en Marty Supreme . “Jesse Plemons ofrece una de las mejores actuaciones de todos los tiempos. Es preocupante que se vaya a pasar por alto freire a Timothée Chalamet con Marty Supreme, que fue una buena actuación, pero no como la de Jesse”, discuten los hosts del citado podcast.

¿De qué trata Bugonia y dónde la puedo ver en México?

Bugonia sigue la historia de dos hombres obsesionados con las teorías de conspiración: Teddy (Jesse Plemons) y Don (Aidan Delbis). Su fijación los lleva a secuestrar a la CEO de una importante compañía, Michelle Fuller (Emma Stone), porque creen que es un alien cuya misión es destruir la tierra. A lo largo de la cinta, le rapan la cabeza, para evitar que se pueda comunicar con su nave nodriza. No obstante, todo da un giro inesperado cuando Michelle descubre que el motivo de su secuestro va más allá de una teoría de conspiración.

La película tuvo su estreno en cines de México el pasado 3 de diciembre, por lo que aún se encuentra disponible en diversos complejos cinematográficos. También se puede rentar o comprar en plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV por $200 o $300 pesos mexicanos, según sea el caso.

¿Cuántas nominaciones al Oscar obtuvo Bugonia?

Bugonia obtuvo un total de cuatro nominaciones a la 98a edición de los Premios Oscar, incluida la categoría más importante de la noche: Mejor Película. El resto de las nominaciones son Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Guión Adaptado (Will Tracy) y Mejor Banda Sonora Original (Jerskin Fendrix).

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Fecha, hora, cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO

La 98a edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en punto de las 6:00 p.m. (hora México). La gala podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7. Si no tienes televisión, también podrás seguir la ceremonia a través de la app móvil de TV Azteca En Vivo y el sitio web oficial de Azteca 7, donde llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto de la ceremonia de premiación, así como noticias de última hora.