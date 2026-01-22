HISTÓRICO: Emma Stone ROMPE RÉCORD con las nominaciones a los Premios Oscar 2026 gracias a Bugonia
Emma Stone se posiciona ya como una de las actrices más importantes de su generación, haciendo historia con su última nominación a los premios Oscar 2026.
La actriz Emma Stone se ha convertido en una de las actrices más importantes de los últimos años, siendo recordada por varios de sus papeles más icónicos, desde Easy A hasta La La Land, y ahora ganando mucho más renombre trabajando de la mano de Yorgos Lanthimos con La Favorita, Poor Things, Tipos de Gentileza y ahora Bugonia.
Te puede interesar: Estas fueron todas las películas nominadas para los Oscar 2026.
Gracias a esta última película Stone ha recibido una nueva nominación como Mejor Actriz para los premios Oscar 2026, y con esto rompe récord al coronarse como la actriz más joven en tener 7 nominaciones a los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, con apenas 37 años de edad:
- Mejor Actriz de Reparto por Birdman
- Mejor Actriz por La La Land
- Mejor Actriz de Reparto por La Favorita
- Mejor Actriz por Poor Things
- Mejor Película por Poor Things (al ser Emma Stone productora)
- Mejor Actriz por Bugonia
- Mejor Película por Bugonia (al ser Emma Stone productora)
Estas fueron todas las nominaciones que obtuvo 'Bugonia' para los Oscar 2026
La más reciente película de Yorgos Lanthimos obtuvo un total de 4 nominaciones al Oscar 2026, estas fueron:
- Mejor Película
- Mejor Actriz
- Mejor Guion Adaptado
- Mejor Banda Sonora Original
¿Dónde se puede ver Bugonia en streaming?
Bugonia ya tuvo su paso por los cines mexicanos en diciembre del 2025, sin embargo está disponible para su compra o renta en plataformas de screaming, con los siguientes precios: en Apple TV tiene un costo de $299, tanto la compra como la renta. En Prime Video cuesta $199 la renta y $299 la compra.
¿De qué trata Bugonia?
Bugonia nos presenta la historia de dos jóvenes conspiranoicos, quienes secuestran a una importante ejecutiva de una empresa que, según ellos, es una alienígena mandada para destruir el planeta Tierra.