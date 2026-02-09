Lanzan la MERCH oficial de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl, ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

Bad Bunny no solo rompe récords, también impone moda, y después de haber lanzado una nueva colaboración de tenis con Adidas (la cual por cierto ya se agotó), acaba de anunciar que tendremos merch oficial del Medio Tiempo del Super Bowl, la cual está inspirada en toda la estética que pudimos ver el pasado 8 de febrero en el halftime del Super Tazón, con colores cafés, blancos y beige que predominaron en el Levi's Stadium.

Desde chamarras, sudaderas, playeras, gorras y pants, la colección de Bad Bunny x NFL tiene de todo, y aquí te presentamos un desglose de precios de The Performance Collection que, ojo, están en dólares:



Bad Bunny x Super Tazón - Off White Track Jacket: 175 dólares (aprox. 3,013 pesos)

Bad Bunny x Super Tazón - Off White Track Shorts: 100 dólares (aprox. 1,720 pesos)

Bad Bunny x Super Tazón - Mitchell & Ness Jersey: 250 dólares (aprox. 4,300 pesos)

Bad Bunny x NFL All Teams Off White Hat: 100 dólares (aprox. 1,720 pesos)

Bad Bunny x Super Tazón - Choncho Hoodie: 120 dólares (aprox. 2,065 pesos)

Bad Bunny x Super Tazón - Concho T-Shirt: 55 dólares (aprox. 947 pesos)

Bad Bunny x Super Tazón - Brown Track Jacket: 175 dólares (aprox. 3,013 pesos)

Bad Bunny x Super Tazón - Brown Track Pants: 100 dólares (aprox. 1,720 pesos)

Bad Bunny x NFL All Teams Brown Hat: 100 dólares (aprox. 1,720 pesos)

Esas solo son algunas de las prendas que están vendiéndose por el Medio Tiempo de Bad Bunny, y si quieres comprar algo más vale que corras porque las tallas comienzan a agotarse, y sí todo apunta a que tienen envíos de manera internacional, la compra se hace a través de elsupertazon.com

