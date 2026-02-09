Super Bowl 2026: Este fue el outfit de Bad Bunny que dominó el medio tiempo

Bad Bunny se convirtió en toda una revolución cultural, pues no solo conquistó el medio tiempo del Super Bowl 2026 con su música, también lo hizo con un outfit que rápidamente se convirtió en tema de conversación a nivel mundial. Benito apostó por un bonito look monocromático en blanco, el cual se sabe fue diseñado especialmente para la ocasión y el cual se encuentra lleno de detalles personales que reflejan su identidad, su familia y su evolución como figura cultural.

Bad Bunny es reconocido por la forma en la que viste en cada uno de los eventos y que cada uno de ellos es parte de su performance. Desde el primer minuto del show quedó claro que la moda era parte del mensaje: una mezcla entre elegancia, referencias deportivas y guiños a sus raíces puertorriqueñas.

El look blanco de Bad Bunny que marcó el show

El conjunto que utilizó el puertorriqueño estuvo compuesto por camisa, corbata, pantalón y un jersey de hombros anchos, pieza que luego, durante la presentación, cambió por un saco cruzado, el cual, por si no lo sabes, es uno de los cortes favoritos del cantante. Todo en un tono blanco mate que contrastaba con la intensidad visual del espectáculo.

|Crédito: Reuters

Cabe mencionar que uno de los detalles más comentados de su outfit fue el número 64, el cual se encontraba presente en su jersey. Aunque aún no se sabe por qué el Conejo Malo eligió este número, muchos fans lo interpretan como un homenaje al año de nacimiento de su madre. Un detalle que lleva a un nivel emocional la vestimenta del cantante.

Moda, deporte y orgullo boricua en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Vamos a adentrarnos un poco más en la alta costura que se utilizó para este Super Bowl. La ropa de Bad Bunny fue desarrollada junto a sus colaboradores Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, la cual tuvo como objetivo combinar la sastrería clásica con elementos deportivos, creando un puente lleno de estilo entre el espectáculo musical y el evento deportivo más importante del año.

Benito no solo se ha consolidado como el rey de la música latina, también es todo un campeón del estilo y lo demostró en sus complementos. El cantante portó un reloj Royal Oak de lujo, un cinturón sencillo y los tenis Adidas BadBo 1.0. Así es, este último es el primer modelo creado por el artista junto a la firma alemana, reforzando su rol como figura influyente en la moda urbana.

Invitados y estética del show

El medio tiempo no solo nos dejó el increíble outfit de Bad Bunny, pues sus invitados también portaron ropa memorable cargada de simbolismos que mantuvieron la línea estética en tonos claros que hacían referencias caribeñas, reforzando la idea de un espectáculo centrado en identidad y cultura latina. Como lo fue en el caso de Lady Gaga, quien portó un vestido diseñado por un artista con raíces dominicanas, Raúl Lopez, mejor conocido como Luar. Cabe resaltar que en el pucho lleva una flor de jamaica, la cual es nacional de Puerto Rico.