Logan Paul DEFIENDE A BAD BUNNY y enfrenta a su hermano, Jake Paul, después de que pidiera sabotear el Medio Tiempo del Super Bowl 2026

Luego de las polémicas declaraciones de Jake Paul donde pedía "boicotear" el show de Bad Bunny para el Super Bowl 2026 y apagar la televisión para no ver el Medio Tiempo, Logan Paul ya se manifestó. Para sorpresa de muchos, el influencer y luchador estuvo en contra de las declaraciones de su hermano.

"Amo a mi hermano pero no estoy de acuerdo con esto", escribió Logan Paul en X luego de que Jake Paul declarara que Bad Bunny era un "falso ciudadano estadounidense" por ser puertorriqueño. "Los puertorriqueños son estadounidenses y estoy feliz de que tengan la oportunidad de mostrar el talento que viene de la isla".

Esta declaración en defensa de Bad Bunny llega horas después de que ambos hermanos enfrentaran fuertes críticas por tener propiedades en Puerto Rico y vivir ahí, pero al mismo tiempo poner en duda la ciudadanía del músico. Logan Paul tiene una mansión de 32 dólares ubicada en la isla.

Horas antes del Super Bowl 2026, Logan Paul fue entrevistado y le preguntaron si estaba emocionado por el Medio Tiempo de Bad Bunny. "No", dijo cortante y visiblemente molesto el youtuber.

Qué dijo Jake Paul sobre Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Antes del Super Bowl 2026, Jake Paul tuiteó que él apagaría su televisión durante el show de Medio Tiempo. "Hay que manifestarnos juntos y mostrarle a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias", escribió. También llamó a Bad Bunny "un falso americano que abiertamente odia América".

Este lunes por la mañana, Jake Paul aseguró que su publicación original había sido "malinterpretada". "Obviamente no es un falso ciudadano porque él es puertorriqueño y yo amo a toda la gente de Puerto Rico que ama el país", escribió. "Es falso por sus valores y sus críticas hacia este gran país".

El influencer también habló en favor de los agentes de ICE, a una semana de que Bad Bunny se pronunciara en contra de los actos violentos de esta agencia migratoria.

