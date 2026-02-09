¡Ya casi se agotan! Los tenis de Bad Bunny que usó en el Super Bowl ya están a la venta

Los fans ya podrán usar los tenis que Bad Bunny utilizó en el medio tiempo del Super Bowl 2026. Así es, la colaboración de Bad Bunny x Adidas ya está disponible y ya son tan exitosos que casi se agotan a tan solo unas horas de haberse anunciado su venta. El modelo BadBo 1.0 “Resilience”, versión blanca del calzado, salió a la venta este mismo día y la alta demanda ha provocado que en varias tiendas y aplicaciones ya aparezca como agotado o con disponibilidad muy limitada.

El fenómeno que está ocurriendo con los tenis solo confirma que lo que Benito hizo en el Super Bowl 2026 fue todo un acontecimiento que terminó por convertirse en tendencia. Después de un evento visto por millones de personas, ahora todos quieren escuchar su música y usar su asombroso estilo que mezcla música, cultura urbana y moda.

Los tenis que hicieron historia en el Super Bowl

Durante su presentación en Santa Clara, Bad Bunny apostó por un look completamente blanco y remató el outfit con sus primeras zapatillas diseñadas junto a adidas. La silueta de estos tenis es todo lo que esperarías de una colaboración del cantante con la marca: combina estética noventera, estructura robusta y detalles panelados que recuerdan a modelos clásicos de básquet y streetwear.

|Crédito: Adidas

¿Por qué se están agotando tan rápido los BADBO 1.0?

La verdad es que, con todo el hype y la emoción del momento histórico que se vivió ayer durante el Super Bowl, era de esperarse que esta edición limitada volara rápidamente. La primera versión en tonos marrones lanzada días antes se agotó en minutos, ya que solo se produjeron 1,994 pares, cifra que hace referencia al año de nacimiento del artista. Tras el enorme impacto del Super Bowl, las búsquedas del modelo aumentaron casi cinco veces, impulsando aún más la demanda.

Precio y disponibilidad en México

En México, los BadBo 1.0 tienen un precio aproximado de 3,199 pesos, y actualmente quedan pocas tallas disponibles en tiendas oficiales y apps deportivas. Se desconoce si próximamente anunciarán el restock de este modelo o si solo los afortunados que ya los consiguieron serán los únicos que podrán tener todo el estilo de Bad Bunny.