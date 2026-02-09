Bad Bunny se olvida de la alta costura y apuesta por la moda española: ¿Qué marca vistió al puertorriqueño en el Super Bowl y que está al alcance de nuestro bolsillo?

Tras realizar una presentación histórica en el escenario del Super Bowl LX y paralizar al mundo por más de 10 minutos, Bad Bunny vuelve a acaparar los titulares tras revelarse que los looks que utilizó durante el halftime fueron de Zara, una marca accesible para todos los bolsillos.

¿Cuáles fueron las prendas que utilizó Bad Bunny la firma española?

De pies a cabeza, el puertorriqueño opto por portar un conjunto color crema, con camisa y corbata, además, de un jersey deportivo estilo futbol americano, pantalones chinos y zapatillas deportivas claras, de igual modo, utilizó un cambio de vestuario cuando tuvo su acto a lado de Lady Gaga, ahí incluyó un saco en la misma tonalidad beige. Esta es la primera vez que la marca aparece en un evento deportivo de esta magnitud.

De acuerdo con medios, la decisión de este outfit fue materializada con sus estilistas habituales, Storm Pablo y Marvin Douglas. Debido a que el "made in Spain" se colocó bajo el ojo público se dice que previó a su presentación enel Levi´s Stadium, Bad Bunny le agradeció a todos los trabajadores de Inditex en Arteixo que pusieron a trabajar sus manos para crear estas prendas con una nota de agradecimiento y una camiseta, similar a la que utilizó este 8 de febrero.

¿Cuánto costaría recrear el outfit que utilizó Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX?

Debido a que toda la vestimenta fue parte de una colaboración personalizada con la marca española, propiedad del magnate Amancio Ortega y que actualmente preside Marta Ortega, no se conoce el costo total de las prendas, ya que no están a la venta, y se reitero que no saldrían al mercado, sin embargo, este look podría recrearse con piezas parecidas que la marca vende normalmente.

De acuerdo al catálogo de venta estos serían el aproximado de precios si se busca recrear el conjunto del intérprete de "Debí tirara más fotos", camisa clásica crema tendría un costo de 820 pesos, pantalón chino color crema mil 20 pesos, jersey estilo deportivo 820 pesos, corbata crema 410 pesos y guantes 410 pesos, en total gastarías un total de casi 3 mil o 4 mil pesos mexicanos, sin contar accesorios y tenis.