¿Quién es el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

El show de Medio Tiempo de Bad Bunny tuvo momentos memorables, llenos de fiesta y otros llenos de emotividad, tal es el caso del instante en donde el Conejo Malo se acerca a un niño que simula estar viendo la televisión con sus padres y recibe de las manos del mismísimo Benito el Grammy que ganó el pasado domingo por Mejor Álbum del Año. ¿Pero quién es ese niño?

En redes sociales rápidamente comenzó a especularse que se trataba de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años quien fue detenido por ICE el pasado mes de enero del 2026, este caso se volvió particularmente viral ya que conmocionó a las redes sociales, Liam y su familia son originarios de Ecuador y de acuerdo a la información que se dio cuando el caso explotó llegaron a Estados Unidos pidiendo asilo. La historia ahora vuelve a ser viral al especularse que se trata de él quien recibió el Grammy de manos de Bad Bunny, sin embargo esto es totalmente falso.

Pocos minutos después de que se hiciera viral esa fake news, salió a la luz quién es realmente el niño que aparece junto a Bad Bunny en el Medio Tiempo: Lincoln Fox, un niño que se dedica a la actuación, y quien hace poco publicó un video en su cuenta de Instagram agradeciendo el honor de haber podido compartir ese espacio histórico junto a una de las figuras más importantes de la música global actual.

¿Qué significó que Bad Bunny le diera un Grammy a un niño?

De acuerdo a lo que se comenta en redes sociales el momento en el que Bad Bunny le da un Grammy a un niño no representa más que él mismo diciéndole a su yo del pasado que el sueño de ser un ganador del gramófono dorado se convirtió en realidad. Recordemos que el pasado 1 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los Grammy, donde Benito se llevó los siguientes premios:



Mejor Interpretación de Música Global por "EoO"

Mejor Álbum de Música Urbana

Mejor Álbum del Año