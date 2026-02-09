Bad Bunny la rompe: estos son los récords que batió tras su show del Super Bowl 2026

La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 no solo es lo más comentado del evento deportivo. Más allá del enorme éxito televisivo que representó, también se convirtió en un fenómeno digital de forma inmediata. Tras su actuación en Santa Clara, las reproducciones de su música se multiplicaron en las plataformas de audio y varias de sus canciones volvieron a dominar listas, rompiendo récords de audiencia y confirmando el impacto global del artista puertorriqueño.

En pocas horas, los datos reventaron y demostraron un crecimiento explosivo en diferentes países, sobre todo y curiosamente en Estados Unidos, demostrando que el show no solo fue visto por millones, sino que impulsó a la audiencia a buscarlo para disfrutar directamente su catálogo musical.

Escuchas de Bad Bunny se disparan tras el show

De acuerdo con cifras de plataformas de streaming, las reproducciones del cantante aumentaron siete veces inmediatamente después de la finalización del medio tiempo. Entre las canciones más escuchadas destacaron “BAILE INoLVIDABLE”, “DtMF” y “Tití Me Preguntó”, temas que gracias a su ritmo y energía, rápidamente dominaron listas latinas y globales.

Algo que podría sorprender a muchos fue el impacto tan fuerte que tuvo el cantante en países no hispanohablantes, donde canciones del artista registraron aumentos significativos en reproducciones y búsquedas. A pesar de que muchos incluso llegaron a intentar boicotear su presentación, Bad Bunny demostró por qué es el rey rompiendo todas las barreras que el idioma podría poner.

|Crédito: Apple Music

Canciones vuelven a dominar rankings y ciudades clave

Sin duda, después del Super Tazón, la canción que más la rompió fue “BAILE INoLVIDABLE”, que escaló posicionándose en los rankings de ciudades clave de Estados Unidos con alta audiencia del Super Bowl, incluyendo Chicago y Houston, donde subió decenas de posiciones en cuestión de minutos hasta colocarse entre las canciones más reproducidas. Además, ciudades como Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Lima y Miami lideraron las escuchas del artista durante las horas posteriores al evento.

Shazam y radio también registran cifras históricas

Otra prueba de que Bad Bunny conquistó al mundo con su música fue la forma en la que las personas interactuaron con aplicaciones de reconocimiento de música como Shazam. Durante enero, previo al evento, ya se observaba un interés creciente en el artista; sin embargo, alcanzó su punto más alto tras el lanzamiento del tráiler oficial y durante la presentación del medio tiempo.

¿Cuál fue tu canción favorita del show de medio tiempo de Bad Bunny?