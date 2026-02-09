Rolling Stone nombra el Medio Tiempo de Bad Bunny como el SEGUNDO MEJOR en la historia del Super Bowl

Bad Bunny ha hecho historia después de presentarse en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 , y es que no solo se ha convertido en el halftime show más visto de la historia, si no que ahora la revista Rolling Stone lo ha nombrado como el segundo mejor medio tiempo en la historia del Super Bowl.

El originario de Puerto Rico se ha posicionado por ENCIMA de cantantes como Michael Jackson, Rihanna, Kendrick Lamar y Beyoncé. Además de ganarles a todos los medio tiempo anteriores, pues rompió récord al ser el show más visto de la historia, con un estimado de 135.4 millones de espectadores quienes se dieron a la tarea de ver el Super Bowl por Benito.

Y si bien de acuerdo a Rolling Stone Bad Bunny no logró llegar al primer lugar, siendo superado únicamente por el Medio Tiempo que dio Prince en el 2007, Benito en definitiva ya es y será recordado como el protagonista de un Halftime Show histórico y, sobre todo, latinoamericano en medio de un escenario social y político lleno de conflictos.

¿Cuáles han sido los Medio Tiempo del Super Bowl más vistos?

Después del show de Bad Bunny se actualizó la tabla de los Medio Tiempo más vistos de la historia del Super Bowl, quedando ahora de la siguiente manera:



Bad Bunny - 135.4 millones de espectadores Kendrick Lamar - 133.5 millones de espectadores Michael Jackson - 133.4 millones de espectadores Rihanna - 121 millones de espectadores Katy Perry - 118.5 millones de espectadores

¿Qué canciones cantó Bad Bunny en el Super Bowl?