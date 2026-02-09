Bad Bunny rompe récord: su show del Super Bowl 2026 es oficialmente el más visto de la historia

Era algo que todos esperábamos y oficialmente podemos decir que el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny ya es el más visto en la historia del evento, alcanzando aproximadamente 135.4 millones de espectadores. Esta cifra supera todos los registros previos que se tienen y confirma que el artista puertorriqueño domina hoy la cultura pop global. Aunque faltan algunos conteos para tener un número definitivo, las estimaciones televisivas ya lo colocan en el primer lugar histórico.

Bad Bunny supera el récord que tenía Kendrick Lamar

Hasta ahora, el récord pertenecía al show del Super Bowl 2025 encabezado por Kendrick Lamar, que logró 133.5 millones de espectadores. Sin embargo, Bad Bunny rompió la marca prácticamente con los ojos cerrados y, además, con un espectáculo completamente en español, cargado de energía, mucho baile y las apariciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, demostrando que la música latina es protagonista.

Los expertos en el mundo del espectáculo y el entretenimiento coinciden en que lo que pasó con la presentación de Bad Bunny fue algo especial, pues va más allá de una presentación musical. Fue un evento con cultura, coreografías, producción visual y un repertorio que conectó tanto con fans latinos como con audiencias anglosajonas que ya consumen reguetón y música urbana con normalidad.

El ranking de los shows más vistos del Super Bowl

Con este nuevo récord, el top 5 histórico reciente queda de esta forma:



Bad Bunny (2026) – 135.4 millones Kendrick Lamar (2025) – 133.5 millones Usher (2024) – 123.4 millones Rihanna (2023) – 121 millones Katy Perry (2015) – 121 millones

El medio tiempo ahora es el verdadero espectáculo

Después de este evento, muchos sacaron a conversación que lo que pasó con el show de medio tiempo de Bad Bunny demostró que muchos espectadores sintonizan el Super Bowl más por el concierto que por el partido. El reto ahora será para el artista del Super Bowl 2027, que tendrá que superar una vara puesta por encima de los 135 millones de espectadores; probablemente sea algo muy difícil de superar.

