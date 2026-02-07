Super Bowl 2026: Las teorías que CONFIRMAN que Natanael Cano podría ser invitado de Bad Bunny en el Medio Tiempo

El Super Bowl 2026 , el juego de fútbol americano más importante de Estados Unidos se llevará a cabo este próximo 8 de febrero en Levi's Stadium; en Santa Clara, California. Este evento no solo es para los fans del deporte sino también para aquellos que son apasionados por la música, especialmente por el show de medio tiempo. En esta ocasión el artista que se presentará será Bad Bunny y hay algunas teorías que señalan que Natanael Cano podría ser su invitado, aquí te contamos todo lo que se sabe.

Super Bowl: ¿Natanael Cano estará presente en el medio tiempo junto a Bad Bunny?

En redes sociales comenzaron fuertes rumores de que Natanael Cano podría estar presente en el medio tiempo del Super Bowl, esto debido a que el artista de regional mexicano y autor de éxitos como "O Me Voy O Te Vas", "Diamantes", "Pacas de Billetes", y "Amor Tumbado" tiene un tema en colaboración con el cantante puertorriqueño, “Soy El Diablo Remix”. Además de esto Natanael Cano fue uno de los invitados sorpresa de Benito en uno de sus conciertos en Ciudad de México, lo que apunta una buena relación entre los artistas.

Hasta el momento nada es oficial y no se ha confirmado ninguna información, pero de ocurrir Natanael Cano sería el primer artista mexicano en pisar uno de los escenarios más cotizados en la industria musical además de que ser uno de los referentes más jóvenes en el género del regional mexicano.

¿Qué canciones cantará Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl?

Hasta el momento no se ha confirmado nada sobre cuál será el setlist que el artista puertorriqueño cante. Sin embargo, a través de los adelantos promocionales se han revelado algunas pistas pues dos temas que son probables que interprete es “Callaíta” pues es la canción que estuvo en el primer promocional así como la canción “Baile inolvidable”, tema protagonista del segundo promocional.

Por otro lado se espera que cante diversos temas de su último álbum “Debí Tirar Más Fotos” ya que es un proyecto que ha tenido uno de los reconocimientos más grandes en la industria musical.

¿En dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl 2026 Seattle Seahawks vs New England Patriots?

El Super Bowl 2026 podrás disfrutarlo totalmente gratis y en vivo a través de nuestro sitio web , recuerda que Azteca 7 tiene la mejor cobertura deportiva y por supuesto no te puedes perder el Medio Tiempo de Bad Bunny.