⁠¿Bad Bunny ft. HUNTRX? Así fue el increíble encuentro (VIDEO)

Bad Bunny en los últimos momentos se ha convertido en todo un tema. Desde que se anunció su participación en el show de medio tiempo del SuperBowl 2026, se ha provocado un gran revuelo al respecto. Por si fuera poco, se hizo muy popular por su última participación en el show de SNL al hacer un homenaje al Chavo del 8.

Por si fuera poco, en ese mismo show, tuvo un increíble encuentro con HUNTRX, la banda ficticia que aparece en la película de “Las guerreras K-Pop”. Imágenes que han provocado un importante revuelo en las redes. A continuación te detallaremos cómo ocurrieron los hechos al respecto.

¿Cómo fue la participación de Bad Bunny con HUNTRX?

El encuentro ocurrió en el programa de SNL el sábado 4 de octubre, programa donde se realizan todo tipo de sketch de comedia, empleando a reconocidos actores o personalidades de la farándula.

En dicha publicación, Bad Bunny participó en un video donde representaba a un joven llamado Thomas, quien estaba obsesionado con HUNTRX, quien asegura que existen en la vida real y toda la historia de la película “Las guerreras K-Pop” está basada en hechos reales, provocando las burlas de sus amigos.

Hasta que durante una cena, aparece Jinu, el líder demonio, y empieza a cantar “Soda Pop”, provocando que su poder maligno afecte a una de las amigas de Thomas. Momento en el que efectivamente aparecen las voces reales de HUNTRX, tres cantantes que le dieron vida a los personajes de la película. Convirtiéndose en un increíble encuentro que nadie esperaba ver.

¿Quiénes son las voces reales de HUNTRX?

“Las guerreras K-Pop” es un filme que fue estrenado en Netflix. Desde su lanzamiento ha generado un gran impacto en la sociedad, transformándose en el film más reproducido en la plataforma, al igual que las canciones que aparecen dentro de la trama.

Dentro de las voces que le dieron vida a las cantantes, Rumi la líder, es interpretada por la artista EJAE, Mira es realizada por la rapera Audrey Nina, y la voz de Zoey es de la artista Rei Ami.

Aunque en redes sociales se especula y rumorea la posibilidad de una colaboración con Bad Bunny ante el increíble encuentro, no se ha confirmado nada al respecto. Los artistas deberán de hacer el anuncio en sus cuentas oficiales.