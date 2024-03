Así fue la intensa ‘discusión’ entre Javier Ibarreche y El Capi en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024

¡El día más esperado para la industria cinematográfica ya está aquí! Y nuestros conductores Javier Ibarreche, Capi Pérez, Linet Puente y Pamela Cortes ya están puestos para comenzar con una delas coberturas más esperadas del año. Y mientras ellos ya están en las afueras del Teatro Dolby, lugar que dará espacio a miles de cineastas, actores y actrices, comenzaron a surgir varios momentos de tensión entre los asistentes, ¿quieres saber qué pasó? Entérate de todo aquí.

El Capi Pérez y Javier Ibarreche ya están en la alfombra roja, posicionados en donde tendrán que agarrar al primer famoso que se deje para poder hacerle una entrevista, pero mientras estas celebridades comienzan a llegar se percataron de que se sentía cierta tensión en el corredor del Teatro Dolby, específicamente en la entrada a la alfombra roja, y es que todo apunta a que los asistentes están comenzando a tener problemas, pues ya hay quienes están esperando que les den el acceso al evento previo de los Oscars, pero los están dejando a la espera.

En un video subido a las redes sociales de Azteca 7 podemos ver a un Javier Ibarreche y a un Capi un tanto preocupados por la situación que estaban viviendo, incluso llegaron a comentar que ya se estaban preparando para darle unos codazos a los demás reporteros con quienes compartirían lugar en la alfombra roja:

¡Todavía no empiezan y ya se están peleando! ¿Será que esta edición 96 de los Oscars también haya un escándalo nivel cachetada de Will Smith a Chris Rock? No nos queda más que esperar, así que más vale que te quede alerta a las redes de Azteca 7 y que por supuesto no te pierdas el inicio de la Alfombra Roja a las 4:00 p.m., y la Ceremonia de Premiación a las 5:00 p.m., totalmente gratis y en vivo por la pantalla de Azteca 7.