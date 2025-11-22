inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
TV Azteca Especiales
Nota

BYD ATTO 8 llega a Jalisco con un lanzamiento lleno de innovación y estilo

El lanzamiento del BYD ATTO 8 en Jalisco se convirtió en una experiencia que combinó tecnología, diseño y un ambiente lleno de energía. El nuevo SUV de siete pasajeros fue presentado como la respuesta directa a lo que el mercado mexicano venía pidiendo: más espacio, más innovación y más movilidad eléctrica accesible.

BYD destacó que este modelo reúne todo el ADN de la marca
Redacción Azteca 7
TV Azteca Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

Durante la presentación, BYD destacó que este modelo reúne todo el ADN de la marca: ingeniería inteligente, eficiencia energética y un diseño moderno que conecta con usuarios de todas las edades. Los asistentes pudieron explorar el interior del vehículo, vivir demostraciones interactivas y conocer de primera mano su plataforma eléctrica de última generación.

El nuevo ATTO 8

[VIDEO] Jalisco fue sede este 6 de noviembre de uno de los lanzamientos automotrices más relevantes del año: el arribo del BYD ATTO 8, un SUV de siete pasajeros que responde directamente a las necesidades del mercado mexicano.

Además, BYD reafirmó su acelerado crecimiento en México, con 85 tiendas ya operando y la meta de alcanzar 100 aperturas para finales de 2025, ampliando así el acceso a su portafolio de vehículos altamente tecnológicos.

El ATTO 8 llega para transformar la movilidad y conquistar a quienes buscan un SUV amplio, futurista y listo para cualquier aventura.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
TV AZTECA | PROGRAMAS
Ver más
MasterChef Celebrity 2024 193x255
MasterChef
card 193x255.jpg
Exatlón México
mini promo acercate a rocio
Acércate a Rocío
Lunes a viernes 5:30 p.m.
destacado mini ventaneando 28 años 2024
Ventaneando
laresolanaconelcapi-2257149 (1).png
La Resolana Con El Capi
genérico vla 2023
Venga La Alegría
Al Extremo
Al Extremo
Mi Pareja Puede Promo
Mi Pareja Puede
survivorpromo
Survivor México
En Sus Batallas
En Sus Batallas
Domingos por Azteca Uno.
La Academia card 193x255.
La Academia
¡Hasta pronto!
card tqf2 193x255
Todos Quieren Fama
soyfamososacamedeaquicard 193x255.
Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!
¡Hasta la próxima!
×
×