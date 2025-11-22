BYD ATTO 8 llega a Jalisco con un lanzamiento lleno de innovación y estilo
El lanzamiento del BYD ATTO 8 en Jalisco se convirtió en una experiencia que combinó tecnología, diseño y un ambiente lleno de energía. El nuevo SUV de siete pasajeros fue presentado como la respuesta directa a lo que el mercado mexicano venía pidiendo: más espacio, más innovación y más movilidad eléctrica accesible.
Durante la presentación, BYD destacó que este modelo reúne todo el ADN de la marca: ingeniería inteligente, eficiencia energética y un diseño moderno que conecta con usuarios de todas las edades. Los asistentes pudieron explorar el interior del vehículo, vivir demostraciones interactivas y conocer de primera mano su plataforma eléctrica de última generación.
El nuevo ATTO 8
[VIDEO] Jalisco fue sede este 6 de noviembre de uno de los lanzamientos automotrices más relevantes del año: el arribo del BYD ATTO 8, un SUV de siete pasajeros que responde directamente a las necesidades del mercado mexicano.
Además, BYD reafirmó su acelerado crecimiento en México, con 85 tiendas ya operando y la meta de alcanzar 100 aperturas para finales de 2025, ampliando así el acceso a su portafolio de vehículos altamente tecnológicos.
El ATTO 8 llega para transformar la movilidad y conquistar a quienes buscan un SUV amplio, futurista y listo para cualquier aventura.