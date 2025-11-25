inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
TV Azteca Especiales
Nota

Dongfeng M4: el viaje donde las historias se manejan solas

La Dongfeng M4 no es solo un vehículo: es el punto de partida de esas historias que se vuelven recuerdos familiares. Siete asientos, siete personalidades distintas y un camino que siempre encuentra forma de sorprenderte.

Dongfeng M4: el viaje donde las historias se manejan solas
Redacción Azteca 7
TV Azteca Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

El inicio de la aventura empieza antes de arrancar.
La llave inteligente abre la puerta con un toque y el asiento del conductor te recibe exactamente como lo dejaste. Tu copiloto conecta el teléfono y la playlist de “Roadtrip otoño” inunda las 8 bocinas como si la M4 ya supiera que hoy toca cantar todo el camino.

En la segunda fila, los abuelos se acomodan como si fueran en primera clase: asientos tipo capitán con calefacción, ventilación y una mesa plegable que hace sentir el viaje más cómodo que el sillón de la casa. Mientras tanto, los niños corren directo a la tercera fila, reclinan asientos 40:60 y empiezan la clásica pelea por la ventana con la mejor vista.

El camino se convierte en parte del destino.
Un toque al botón y el techo panorámico abre paso a cielo, nubes y ese aroma a libertad que solo se vive en carretera. La M4 arranca suave, casi en silencio, con sus 195 HP listos para responder sin dramas. En modo ECO, el tanque de 55 L rinde como si el viaje fuera eterno.

La Dongfeng M4 no es solo un vehículo

Pero cuando la carretera se pone divertida, basta cambiar a Sport desde el volante multifunción: curvas que se sienten seguras, baches que dejan de ser problema y una suspensión que parece trabajar solo para que todos viajen relajados. Los niños ni se enteran; siguen dormidos abrazando a sus peluches.

En plena ruta, una moto aparece de sorpresa. La alerta de tráfico cruzado se enciende y el sistema frena suave, sin sustos. Un “¿ves? el coche cuida de nosotros” confirma que la M4 no solo acompaña: también protege.

Las paradas se vuelven recuerdos.
Llegan a un mirador. La cajuela eléctrica se abre sola con un gesto del pie y de ahí salen sillas plegables, la hielera y ese juguete que “tenía que venir”. Los niños corren, los abuelos se acomodan con su café y tú tomas una foto que ya sabes dónde va a terminar: en un marco del comedor.

La M4 queda en el fondo de la foto, blanca, brillante, como diciendo: “solo hice mi trabajo: traerlos hasta aquí.”

Y al regreso, nadie quiere bajarse.
El sol se oculta y las luces LED iluminan el suelo como si desplegaran una alfombra mágica. Los niños duermen, los abuelos tararean y por un momento todo queda en silencio… del bueno.
Ese silencio que guarda abrazos, promesas y planes para el próximo puente.

La Dongfeng M4 no es solo un vehículo

La M4 no solo transporta.
Acompaña. Une. Crea recuerdos.

7 pasajeros. 195 HP. FWD. Pantalla de 10.25”.
Pero, sobre todo, un espacio donde las historias familiares nacen sin planearse.

Reserva tu prueba de manejo con tu Distribuidor Autorizado Dongfeng o en dongfengmexico.com.mx.

Tu próxima aventura ya tiene rumbo.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
TV AZTECA | PROGRAMAS
Ver más
MasterChef Celebrity 2024 193x255
MasterChef
card 193x255.jpg
Exatlón México
mini promo acercate a rocio
Acércate a Rocío
Lunes a viernes 5:30 p.m.
destacado mini ventaneando 28 años 2024
Ventaneando
laresolanaconelcapi-2257149 (1).png
La Resolana Con El Capi
genérico vla 2023
Venga La Alegría
Al Extremo
Al Extremo
Mi Pareja Puede Promo
Mi Pareja Puede
survivorpromo
Survivor México
En Sus Batallas
En Sus Batallas
Domingos por Azteca Uno.
La Academia card 193x255.
La Academia
¡Hasta pronto!
card tqf2 193x255
Todos Quieren Fama
soyfamososacamedeaquicard 193x255.
Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!
¡Hasta la próxima!
×
×