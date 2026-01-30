Este fue el ÚLTIMO TRABAJO que hizo Catherine O’Hara antes de morir, y así lo puedes ver en streaming

El mundo del entretenimiento se puso de luto después de que se confirmara la muerte Catherine O'Hara , una de las actrices más influyentes de sus tiempos, teniendo bajo su nombre películas como Mi Pobre Angelito 1 y 2, El Extraño Mundo de Jack o Beetlejuice. Con años y años dentro de la industria hollywoodense, recordamos cuál fue su último trabajo para televisión y la pantalla grande, pues hasta sus últimos días la originaria de Toronto no dejó de trabajar.

La última serie en la que participó Catherine O'Hara fue The Studio, serie de Apple TV que ha sido multipremiada y más que aplaudida por los premios a lo mejor de la televisión. En esta serie junto a Seth Rogen, la actriz daba vida a Patty Leigh, una productora de cine que es despedida del estudio en donde trabajaba, hasta que ve la oportunidad de regresar con un contrato exclusivo cuando Matt Remnick (Rogen) se convierte en el director del mismo.

Este papel le valió a Catherine O'Hara la nominación a los Globos de Oro como Mejor Actriz de Reparto en Televisión este 2026, así como una nominación a los Emmy por esta misma actuación el pasado 2025.

Las últimas películas en las que trabajó fueron Beetlejuice Beetlejuice y Robot Salvaje, ambas estrenadas en el 2024, y esta última estuvo nominada como Mejor Película Animada en los premios Oscar, Golden Globes, BAFTA y fue ganadora en los Critics' Choice Awards como Mejor Largometraje Animado.

¿Dónde ver en streaming los últimos trabajos de Catherine O'Hara?

The Studio está disponible en streaming a través de Apple TV. Mientras que Beetlejuice Beetlejuice la puedes ver en HBO Max, así como Robot Salvaje.

¿De qué murió Catherine O'Hara?

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de Catherine O'Hara, se espera que más noticias salgan a la luz durante el día de hoy y el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.