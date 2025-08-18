Último episodio de South Park rompe récord tras burlas hacia Donald Trump

El regreso de la serie animada South Park trajo consigo algunas polémicas después de que los creadores decidieran hacer burla a Donald Trump, su gobierno y sus políticas, pero no fue en vano pues esto les ha ayudado a romper récords históricos en la serie.

Millones de espectadores: este récord rompió South Park en su temporada 27

Después de varios años fuera de la emisión de nuevos episodios, South Park regresó con una temporada 27 para seguirse mofando y ridiculizando a la sociedad, en una sátira que contrario a lo que emitió La Casa Blanca de Estados Unidos, sigue siendo vigente.

En esta última temporada South Park no se ha detenido y ha atacado directamente al presidente Donald Trump y a varios funcionarios de su gobierno como Kristi Noem, secretaria de seguridad nacional, y por supuesto al ICE, críticas que le han servido para volverse virales, traduciendo esto a millones de espectadores.

Recientemente Comedy Central anunció que el segundo episodio tuvo alrededor de 6.2 millones de espectadores tanto por televisión como a través de streaming en sus primeros 3 días de lanzamiento, además añadieron: “ha sido el episodio con más audiencia desde 2018, y el de mayor cuota de pantalla en la historia de South Park”

Pero no solo eso, pues la emisión de su primer episodio de la temporada 27 registro el pico de audiencia en pantalla más grande desde 1999, obteniendo 5.9 millones de espectadores.

¿De qué trataron los primeros dos episodios de la temporada 27 de South Park?

El primer y segundo episodio de South Park Temporada 27, emitidos respectivamente el 23 de julio y el 06 de agosto, han causado gran conmoción, algo que los seguidores de la serie sabemos que pasa desde su creación en el 97.

Lo que ha distinguido a estos dos capítulos es su ataque directo y sin escalas hacia el gobierno de Trump. El primer episodio “La Cuota” trata sobre el Sr. Mackey, quien tras quedarse sin trabajo se une a una agencia de inmigración, lo que lleva directamente a la crítica hacia los recortes de presupuesto y la propaganda antiinmigración.

En este primer capítulo vemos una sátira hacia la Secretaria de Seguridad Kristi Noem, a quien se muestra disparando perros, como burla a la ocasión en la que la funcionaria habría admitido matar a su mascota después de que este no se dejara adiestrar.

El segundo episodio, “El Sermón de la Montaña”, ha sido el que ha causado tanto revuelo. En él vemos que los residentes de South Park se están enfrentando a su posible cancelación, quienes llaman a Trump para quejarse y este los demanda para que guarden silencio, razón por la que los ciudadanos deciden hacer una protesta contra el presidente a la cual se une Jesús.

En este vemos a Donald Trump muy al estilo de South Park convivir con el mismo Satanás, juntos, en una cama, mientras el diablo le hace algunas preguntas sobre Epstein y se burla de su físico.

¿Dónde ver la nueva temporada de South Park?

South Park está siendo emitido a través de algunos canales en Estados Unidos, mientras que para América Latina puedes disfrutarlos con tu suscripción a Paramount+. El tercer episodio de la temporada 27 se estrenará el próximo 20 de agosto.

