Vanessa también podría mostrar su poder en Deadpool, y tú ni enterado.

Si eres muy fan del Universo Marvel, pero no sólo te gustan las películas y no estás muy enterado de lo que pasa en los cómics, esto te interesa, pues esta noticia no la veías ni venir, y es que Vanessa, la exnovia de Wade Wilson, o sea, Deadpool, tiene poderes, y pronto podrías verla en acción.

Y es que la historia detrás de Vanessa Carlysle, es muuuuy interesante, y aquí te daremos algunas pautas sobre todo lo que es capaz de hacer y de dónde viene su poder.

El origen de Copycat

Copycat es una mutante metamorfa, con la increíble capacidad de replicar el aspecto y características de otra persona incluso a nivel celular, capaz de duplicar las habilidades de otra persona, animal, o mutante que se encuentre cerca de ella, además le es posible obtener réplicas de recuerdos y memorias de quienes copia.

Además, tiene poderes psíquicos, y logra curar sus heridas de manera acelerada.

Aunque su gran poder viene acompañado de algunas consecuencias, y es que cada vez que se potencializa su poder para replicar cada perfecto detalle de la persona, animal, o mutante, pierde también parte de su memoria.

Gracias a sus impresionantes habilidades, el destino de Vanessa se encamina hacia el de los mercenarios, bajo las órdenes de un poderoso traficante de armas, pero, con ello se definió también el comienzo de sus problemas con su viejo amor, Deadpool.

Esto no deja de ser intenso e interesante, pues hay que recordar que Vanessa es EL GRAN AMOR de Wide, y esto podría meterlo en grandísimos problemas.

Se dice que la tercera entrega de Deadpool podría ser el escenario perfecto para ver a Vanessa convertida en Copycat, aunque no existen grandes pistas de que esto sea posible.

Morena Baccarin, actriz que se encarga de personificar a Vanessa Carlysle, ha sido cuestionada sobre su posible regreso a la franquicia de Deadpool, como parte del elenco de la tercera entrega de este divertido antihéroe, sin embargo, ella ha dicho que no sabe nada al respecto.

“Aparentemente, todavía lo están escribiendo. Realmente no lo sé. No me han preguntado ni abordado. No ha habido conversaciones aún, así que estoy esperando con la respiración contenida”, dijo Baccarin en 2020 al ser cuestionada sobre su participación en Deadpool 3.

Y es que quizá todavía es precipitado hablar de Deapool 3, ya que, ni siquiera hay una fecha definida para el estreno, y lo que se sabe hasta ahora es que será parte del Universo Marvel, la cinta tendrá una clasificación para adultos, y los escritores están buscando darle fuerza a la historia a través de un romance relevante, aunque no se ha dicho mucho más.

