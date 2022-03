Viralizan video de Will Smith burlándose de una persona con alopecia.

Como si no fuera suficiente la controversia que está pasando Will Smith luego de haber dado una cachetada a Chris Rock en la gala de premiación de los Oscars 2022 por haberse burlado de su esposa, Jada Pinkett Smith, ahora resurgió un antiguo video que llegó a acentuar aún más este escándalo.

Se trata del video de una entrevista que hizo en su juventud y durante el programa de televisión nocturno, Will Smith cometió el mismo acto que hizo Chris Rock, ya que se burla de una persona con alopecia.

En la grabación, que se volvió viral en redes sociales, se aprecia al ‘Príncipe del Rap’ y a su entrevistador, quienes de un momento a otro dejan la seriedad para hacer reír a todos los asistentes a costa de la enfermedad de esta persona, que se trata de un músico que estaba presente en el show nocturno.

"Él tiene una regla, él tiene una regla (...) tiene que depilar su cabeza cada mañana”, se escucha decir al ganador del Oscar a Mejor Actor por la película King Richard, quien -a su vez- señala al músico que luce incómodo por la situación que le hicieron pasar en el programa en vivo.

Aunque más tarde, Will Smith continúa con: “Está siguiendo las reglas”, para concluir este segmento con "¡es una broma, vamos!”.

Lamentablemente, Will Smith viviría muy de cerca lo que en algún momento de su vida se burló, ya que en 2018 Jada Pinkett Smith, su esposa, hizo público que padecía alopecia, enfermedad autoinmune que provoca la pérdida del pelo.

Fue hace un par de años que Will Smith protagonizó este episodio en el que se rió de un músico con alopecia y lo hizo en cadena nacional, pero justamente después de haber golpeado a Chris Rock en plena transmisión de los Oscar 2022 por una “broma” sobre la alopecia de Jada Pinkett, fue que revivieron esta grabación que termina manchando más su imagen.

Y es que todo comenzó cuando Chris Rock hizo un chiste de mal gusto en su intervención en los Oscars, ya que mencionó que le gustaría ver la secuela de la película ‘Hasta el Límite’ (G. I. Jane, donde rapan por completo a Demi Moore) con Jada Pinkett.

Haber evidenciado de esa manera a Jada Pinkett detonó que Will Smith perdiera los estribos y se subiera al escenario para darle una cachetada a Chris Rock, y aunque muchos creyeron que se trataba de un segmento cómico, cuando el protagonista de ‘Soy Leyenda’ volvió a su lugar dejó en claro que no era actuado su golpe y le gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”.

A la espera de una sanción para Will Smith por parte de los Oscars, el actor ocupó sus redes sociales para disculparse con Chris Rock, con la Academia y con el público que fue testigo de la cachetada.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, se lee en las disculpas.