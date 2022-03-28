Lo que ocurrió durante la gala de premiación de los Oscars 2022 nadie lo olvidará, y no solo por las películas que ganaron en esta 94 entrega, sino por la polémica que se suscitó porla cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock por haberse burlado de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Y es que en un supuesto acto cómico de la noche, Chris Rock hizo un chiste de mal gusto que ocasionó que Will Smith se levantara de su asiento, se dirigiera hacia Chris Rock y en transmisión en vivo le volteara la cara con una fuerte cachetada, para después dejar en claro ante los asistentes: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca".

Aunque parecía un número parte del show de los Oscar, resultó ser una realidad la furia de Will Smith que se pudo apreciar en pantalla, una conducta que hizo cuestionarse a todos sobre su reacción, si fue correcto haber golpeado a Chris por defender a Jada Pinkett o no.

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Sin embargo, rápidamente surgió la postura de la Academia, ya que se rumoreaba que Will Smith podría ser expulsado de los Oscar, así como que le retirarían su estatuilla como Mejor Actor que recién había ganado.

"La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94° edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo", fueron las palabras de la Academia, con lo que trató de despejar dudas.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Pero el escándalo no termina ahí, ya que circuló una versión en la que se explica que sí es probable que expulsen a Will Smith, lo anterior basándose en el código de conducta de los Oscars, mismo que se actualizó en 2017.

"En la Academia no hay lugar para las personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viola las normas reconocidas de decencia. La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad. El Consejo de Administración considera que estas normas son esenciales para la misión de la Academia y reflejan nuestros valores", destaca dicho escrito.

Por lo que Will Smith habría incumplido y por tal motivo su sanción sería la de ser expulsado, dado que no “defendió los valores de la Academia de respeto a la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad".

¿Cuál será la sanción para Will Smith?

A pesar de que Will Smith, al ganar el Oscar a Mejor Actor en medio de una noche llena de polémica, ofreció disculpas por su mala conducta y en su discurso de agradecimiento.

"Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados: este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio (...) el amor te hace hacer cosas locas", expresó Will.

A la espera de la decisión final, se habla de medidas disciplinarias para Will Smith, entre las que incluyen expulsión, suspensión inmediata o temporal de la Academia, así como que le quiten su estatuilla dorada por su trabajo en la cinta Rey Richard (King Richard).

Otras polémicas que han detonado que expulsen y retiren nominaciones

El caso de Will Smith cobró relevancia mundial en cuestión de horas y en espera de una respuesta más clara por parte de la Academia, resurgieron algunos casos que ameritaron expulsión directa de los Oscars.

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Tal fue el caso de Bill Cosby y Roman Polanski, pues en 2018 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se manifestó sobre los escándalos que rodeaban a estas dos figuras del cine.

Por el lado de Roman Polanski que fue declarado culpable de estupro, luego de revelarse que mantuvo relaciones íntimas con una menor de 13 años a la cual había tenido bajo el influjo de sustancias tóxicas.

Con la misma suerte Corrió Bill Cosby, quien fue declarado culpable por 3 casos de abuso sexual. Otro caso fue el de Harvey Weinstein, que por sus múltiples acusaciones de agresión sexual fue expulsado de los Oscars.

Asimismo, en su momento se habló de Greg P. Russell, mezclador de sonido, que en 2017 le fue retirada la nominación por la película 13 Hours: Los secretos de Benghazi por violar las reglas y hacer campaña.

Años más atrás, en 2014, la Academia aplicó mano dura a Bruce Broughton en la categoría de Mejor Canción Original y le retiraron la nominación por romper las reglas y no hacer una competencia ética y justa.