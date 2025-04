The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ¡El regreso del clásico!

¡Atención, aventureros de Tamriel! El 22 de abril de 2025, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered llegó por sorpresa a nuestras consolas y PCs, ¡y está causando furor! Bethesda y Virtuos han unido fuerzas para traernos una versión renovada de este RPG clásico, con gráficos mejorados, jugabilidad optimizada y todo el contenido adicional que amamos.

¿Cuándo se estrena el videojuego?

El juego ya está disponible desde el 22 de abril de 2025 en PlayStation 5, Xbox Series X y S. Además, está incluido en Xbox Game Pass Ultimate, lo que lo hace aún más accesible para todos los fans. La edición estándar tiene un precio de 1,224.22 pesos, mientras que la Deluxe Edition incluye misiones inéditas para expandir aún más la experiencia.

¿Qué podemos esperar de este remake?

El remaster utiliza el potente Unreal Engine 5 para ofrecer gráficos impresionantes, con iluminación mejorada, texturas detalladas y efectos visuales de última generación. El combate también ha sido actualizado, con un sistema de bloqueo más dinámico, mejoras en la arquería y una gestión de resistencia más equilibra. Además, la inteligencia artificial de los enemigos ha sido refinada para ofrecer desafíos más realistas.

Pero no todo es seriedad en Oblivion Remasterd, ya que los memes clásicos del juego original han vuelto con fuerza, gracias a la comunidad que revive momentos icónicos como “Your money or your lif”.

Si eres fan de la saga The Elder Scrolls o simplemente buscas un RPG de mundo abierto con una historia épica y un mundo vasto por explorar, Oblivion Remastered es una opción obligada.