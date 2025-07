BTS confirma fecha de su nuevo álbum y el inicio de su gira mundial, ¿vendrán a México?

Namjoon y Taehyung salieron del servicio militar el pasado 09 de junio, después de ellos Jimin y Jungkook, el 11 de junio, y hasta el final Suga el 21 de junio. Estas tres fechas fueron clave para todo el ARMY quienes al pie del cañón estuvieron esperando y siguiendo las transmisiones en vivo de la dada de baja de cada uno de los integrantes de BTS, pues eran un momento más para saber que el grupo estaba de regreso.

Justo hoy 1 de julio a través del Weverse, BTS hizo una transmisión completamente en vivo donde pudimos ver al septeto junto después de dos años de ausencia, algo que no pasó desapercibido. Recordemos que hace relativamente poco J-Hope en el cierre de su gira J-Hope On The Stage reveló que el grupo estaba trabajando en un nuevo disco y por supuesto en una gira.

¿Pero qué fue lo que se dijo en esta nueva transmisión? Aquí te lo contamos.

BTS confirma nuevo álbum y fecha aproximada de lanzamiento

Desde septiembre de 2022 los miembros de BTS no habían sido visto juntos, hasta hoy, en una transmisión vista por alrededor de 7.3 millones de espectadores.

“Lanzaremos un nuevo álbum de BTS en la primavera del próximo año... También estamos planeando una gira mundial junto con el nuevo álbum. Visitaremos a fans de todo el mundo, así que esperamos que estén tan emocionados como nosotros.”

Este anuncio completamente oficial emocionó a más de una persona, y es que agregaron que los preparativos para esa nueva música va a empezar justo este mes de julio, asegurando que: “los siete empezaremos a trabajar en estrecha colaboración en nueva música. Al ser un álbum grupal, reflejará las ideas de cada miembro. Abordamos el álbum con la misma mentalidad que teníamos al principio.”

La última gira que tuvo el grupo fue BTS: Permission to Dance on Stage, y el último disco que sacaron fue en el 2022 “Proof”, y si bien todos han tenido proyectos en solitario, este regreso promete ser la epítome del k-pop en su momento más alto dentro de la industria musical.

¿Vendrá BTS a México?

Si bien no hay ningún indicio de los países que BTS visitará en su próxima gira mundial, sí se espera que vuelvan a pisar tierras aztecas, pues además México se ha convertido en uno de los países que más consumen k-content alrededor del mundo, y las ARMY mexicanas estarían más que agradecidas si el septeto se llega a presentar acá.

BTS ha estado en México en diferentes ocasiones: