El día que Will Smith y Tom Holland escaparon de una misión real

¡Dos de nuestros actores favoritos se unieron para vivir la más grande misión! Con el estreno Platinum de Azteca 7 “Espías a Escondidas” estoy seguro de que pasarás minutos de diversión, pues los personajes que hicieron Tom Holland y Will Smith, son tal cual lo son en persona. ¿No me crees? ¡Quédate para que te cuente más!

Platicamos EN EXCLUSIVA con Tom Holland sobre Spider-Man.

Will Smith y Tom Holland se apoderaron de dos grandes personajes para esta cinta, la diferencia es que esta vez grabaron sus voces para el doblaje en la versión original. ¡Y no me malentiendas! Créeme que el doblaje tiene la misma complejidad que una filmación normal de una película, de hecho algunos actores afirman que es aún más difícil.

Will Smith y Tom Holland no se conocían

Siendo que ambos actores prestaron su voz, la tecnología logró que terminaran la película cada uno en una ciudad diferente, pues mientras Holland grabó en Nueva York, Will Smith lo hizo desde Los Ángeles.

Hicimos una película completa juntos, pero cuando haces animación es solo trabajo de voz. Literalmente nos conocimos por primera vez en el scape room.

¡Así es! Ambos fueron compañeros, terminaron una película completa y aun así, ¡no se habían visto nunca en persona! Pero entonces... ¿Siguen sin conocerse hasta ahora? La respuesta es: no, y aquí te cuento cómo fue.

¿Cómo se conocieron Will Smith y Tom Holland?

Como te mencioné, los actores no se conocían, incluso cuando estaban trabajando en una misma película. No fue sino hasta un tiempo después, que Tom y Will decidieron entrar más en su papel de espías para cumplir una misión: salir de un scape room.

Creo que Will obtuvo la mayoría de las pistas. Me parecía que tenía controlada la situación. Era como animarlo. En realidad nunca escapé de un Escape Room, así que el secreto para escapar de un Escape Room es hacerlo con Will Smith porque es realmente bueno en eso.

Por si no los conoces, un scape room es una clase de actividad recreativa; consiste en meterte a un cuarto temático donde debes descifrar cómo avanzar de nivel hasta salir. En este caso, los actores decidieron experimentar el trabajo de un agente en carne propia

Desde la primera vista, Will Smith y Tom Holland tuvieron una gran química y todo quedó inmortalizado en un video que Smith compartió en su canal de YouTube.

Queríamos averiguar si realmente podíamos hacer las cosas que hacíamos como espías. Salimos. Era una sala de escape de 1 hora, y salimos en 24 minutos.

¡Así fue como nuestros dos queridos actores se conocieron! ¿Te lo esperabas? ¡Apuesto a que no!

Por cierto, aparta la fecha, pues este domingo 27 de agosto vive el estreno Platinum de "Espías a Escondidas"