TEST | ¿Con cuál de estos artefactos te defenderías contra tu peor enemigo?

¡Busco a los mejores espías y tú puedes ser uno de ellos!

Agente, necesito de tu apoyo, pues necesitamos terminar con la maldad. Estoy por armar un gran equipo de espías y mandarlos a una importante misión, pero antes debes hacer un test para encontrar tus fortalezas y saber con qué herramientas podrías defenderte mejor en un combate contra tu peor enemigo.

¡Por cierto! Mientras te preparas para la gran misión, no te pierdas este domingo 27 de agosto las aventuras del agente Lance Sterling y el cerebro detrás de su éxito: Walter Becket. Este fin de semana estará recargado de adrenalina y diversión al máximo con el estreno Platinum de "Espías a Escondidas".

¡Recuerda que puedes participar para ganar una tablet! Da click aquí para enterarte de los detalles.

Agenda la fecha, pues tienes una cita en el canal correcto, no olvides comprar un buen snack y una refrescante bebida para que me compartas en redes sociales tus resultados y recuerda usar el #SerRaroEsCool.