NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: DGRTC/0239/2023

¡Agente! Azteca 7 y Platinum tienen una misión para ti y si la completas correctamente, podrías llevarte una tablet de última generación. Para participar tienes que estar pendiente del estreno Platinum "Espías a Escondidas" este domingo 27 de agosto por el canal correcto, y luego seguir los siguientes pasos:

1.- Ver atentamente la transmisión del estreno Platinum.

2.- Ve la imagen que saldrá en los cortes, donde aparecerá la paloma espía de Azteca 7. Cuando lo hagas, ¡tómale una foto y encierra en un círculo a la paloma!

3. Deberás de ingresar a la App TV Azteca en Vivo o al sitio de Azteca 7 y abrir la dinámica donde estará el formulario que debes llenar correctamente con tus datos, además de subir tu foto de la paloma.

Te dejamos una pista de cómo será la paloma espía de Azteca 7:

¡Conviértete en el mejor espía y con Platinum podrías llevarte una tablet de última generación! Azteca 7 y Platinum tienen para ti una tablet de última generación, ¡ponte en modo espía y descubre aquí cómo participar! Sigue los pasos y podrías llevártela a casa. 21 agosto, 2023

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Ve con atención el estreno Platinum de Azteca 7: Espías a Escondidas.

b) Fíjate bien en la imagen que saldrá en los cortes de la película.

c) Encuentra la paloma espía de Azteca 7 que estará escondida en la imagen, tómale foto y enciérrala en un círculo.

d) Ingresa a la App TV Azteca En Vivo para responder correctamente las preguntas del formulario y registrar tus datos.

e) Sube la imagen de la paloma encerrada en un círculo y ¡listo!, ya estarás participando. Si eres el primero en contestar correctamente lo que se te pide, podrías ser el ganador de la increíble tablet última generación.

f) Si el ganador es contactado y no responde en dos horas, el incentivo será otorgado a otra persona que haya contestado correctamente y haya cumplido con los requerimientos de la dinámica.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

La dinámica correrá el domingo 27 y cerrará el lunes 28 de agosto. Se elegirán a los posibles ganadores, ya que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7 el viernes 1 de septiembre.

3. INCENTIVO

1 Tablet última generación

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega de la tablet última generación.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

IX. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

X. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XI. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XIV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XV. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.