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Fútbol

Confirmado: Los 10 futbolistas mexicanos que valen una fortuna en el mercado

De estos 10 jugadores cuatro se encuentran jugando en la Liga BBVA MX, pero es muy probable que salgan próximamente a jugar a otras ligas internacionales

Gilberto Mora
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Este 15 de septiembre se celebra en México la conmemoración del Grito de Dolores, evento histórico que marca el inicio de la lucha por la Independencia de México y que mejor pretexto para conocer a los 10 futbolistas mexicanos más valiosos en el mercado mundial.

De estos 10 jugadores cuatro se encuentran jugando en la Liga BBVA MX, pero es muy probable que salgan próximamente a jugar a otras ligas internacionales, principalmente al futbol europeo.

Aquí la lista de los 10 mexicanos más valiosos en el mercado, según el sitio especializado Transfermark:

  1. Gilberto Mora - Xolos de Tijuana -  25 millones de euros
  2. Santiago Giménez - Porto (AC Milan) - 18 millones de euros
  3. Edson Álvarez - West Ham United - 15 millones de euros
  4. Armando ‘La Hormiga’ González - Olympiacos - 15 millones de euros
  5. Julián Quiñones - Al-Qadsiah - 14 millones de euros
  6. Johan Vásquez - Genoa - 14 millones de euros
  7. Erik Lira - Cruz Azul - 14 millones de euros
  8. Obed Vargas - Atlético de Madrid - 10 millones de euros
  9. Roberto Alvarado - Guadalajara - 10 millones de euros
  10. Marcel Ruiz - Toluca - 10 millones de euros

Con solo 17 años, la joven joya de los Xolos, Gilberto Mora, encabeza el listado global como el activo mexicano de mayor cotización tras sus destacadas actuaciones continentales.

Figuras consolidadas en ligas de máxima exigencia como Santiago Giménez (Primeira Liga), Edson Álvarez (Premier League) y Johan Vásquez (Serie A) se mantienen firmes dentro de la zona alta del ranking.

TE PUEDE INTERESAR:

Nombres como Armando "La Hormiga" González y Obed Vargas han visto elevar de forma sustancial su cotización gracias a su irrupción tanto en clubes de primera línea como en torneos internacionales.

No solo jugadores aztecas de esta lista se encuentran en Europa o en Arabia Saudita, también existen cuatro jugadores en el futbol mexicano, Erik Lira, ‘Piojo’ Alvarado, Marcel Ruiz y Gilberto Mora. 

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