10-trucos-de-ea-sports-fc-26-que-cambian-totalmente-la-forma-de-ganar-en-el-videojuego

Poco más de un mes ha pasado desde el lanzamiento de EA Sports FC 26 y el videojuego continúa dando que hablar en el mundo gamer. La última entrega del juego de fútbol ha emocionado a muchos usuarios.

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

A pocas semanas de su lanzamiento, este videojuego sigue emocionando a quienes lo juegan por los nuevos detalles incorporados por Electronic Arts (EA). Estos son los 10 trucos de jugabilidad y mecánicas que trae consigo el juego.

Te puede interesar: Obed Vargas confiesa el sueño que tiene junto a Gil Mora, pensando en el Mundial del 2026

10 trucos de EA Sports FC 26 que emocionan a los jugadores

Estos son los cambios notables del videojuego lanzado hace pocas semanas. Los mejores trucos que están dando qué hablar:



Pase rápido y mejorado

Los pases en modo "auténtico" en FC 26 son considerablemente más rápidos que la versión anterior. La velocidad del pase ha aumentado un 65% y en el modo competitivo podría subir hasta un 90%. A su vez, esta versión pone énfasis en el "pase de un solo cuadro".



Fin de los temidos rebotes

Este aspecto es celebrado para los usuarios que pusieron su atención en jugadores defensores. El juego glorifica una entrada bien sincronizada y con fuerza, tal como en el fútbol real.



Jugabilidad auténtica

La marca roja sobre la cabeza de los jugadores indica un bloqueo. En el caso de Mbappé, el futbolista muestra un juego de pies extremadamente rápido y una carrera muy veloz. El ritmo se vuelve crucial para romper defensas y dejar atrás a los rivales.



Jugabilidad competitiva

Este aspecto se centra en Ultimate Team. La agilidad mejorada y la capacidad de respuesta son exclusivas del modo competitivo, mientras que el modo auténtico ofrece una experiencia más realista y de ritmo pausado. Este enfoque satisface tanto a quienes prefieren un estilo arcade como a los que buscan simulación.



Más ritmo

Esta versión llegó con una revisión importante del sistema de stamina. Este aspecto siempre fue una fuente constante de frustración por la efectividad de las tácticas de presión en equipo. Aquí cobra relevancia el sistema parecido al de FIFA 19, donde la stamina afecta directamente atributos físicos como aceleración, agilidad, salto y reacciones. Los jugadores con baja stamina se mueven más lento y reaccionan con menos rapidez. Además, pierden la posesión con mayor facilidad y fracasan en duelos aéreos decisivos. Este nuevo sistema premia una gestión estratégica más profunda del equipo.

Te puede interesar: Ellos serían los jugadores del América que saldrían para que el club pueda pagar a Guido Rodríguez



Protección sin balón

Se aplicó una solución al problema recurrente de perder el balón en la salida debido a entradas mal sincronizadas. Dominar el momento exacto para usar el botón L2/LT o L3 podría permite a los jugadores empujar a sus rivales y girar para proteger la pelota.



Laterales invertidos

Este truco de jugabilidad se ha vuelto cada vez más popular en el fútbol moderno. Su incorporación en FC 26 aporta una nueva dimensión táctica. De esta manera, los jugadores poseen formaciones creativas y estrategias innovadoras.



Disparos potentes a ras de suelo

Esta innovación cambia las reglas del juego y permite tiros potentes y certeros desde fuera del área. El efecto es más controlado y efectivo. Además, añade una dimensión extra al juego ofensivo.

Arquetipos

Este nuevo sistema de progresión para los modos Clubes y Carrera de Futbolista permite desarrollar las habilidades de los jugadores a través de 13 tipos distintos de "personalidades" inspiradas en leyendas del fútbol. Cada arquetipo ofrece características, habilidades y estilos de juego únicos.



Modo de alto contraste

Esta inclusión en el videojuego respondió a preocupaciones de accesibilidad y mejora la experiencia de juego para los usuarios. Ahora hay posibilidad de ajustar el contraste, la saturación y los colores del campo. Esto puede marcar una gran diferencia para quienes padecen daltonismo o tienen discapacidades visuales.