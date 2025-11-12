Pokémon Pokopia: ¿Cuándo se estrena, cuánto costará y qué novedades traerá al Nintendo Switch 2?
Pokémon Pokopia está cada vez más cerca de llegar, motivo por el cual aquí conocerás su fecha de lanzamiento y el cobro que tendrá para la Nintendo Switch 2.
Se trata de uno de los juegos más esperados que el mundo gamer tendrá durante la primera parte del año 2026. Pokémon Pokopia está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que aquí conocerás cuándo se estrena, el costo que tendrá y más detalles sobre su llegada a la Nintendo Switch 2.
Pokémon Pokopia no es más que un juego de simulación de vida estilo Animal Crossing, un hecho que ha llamado la atención de los amantes de los videojuegos con temáticas similares por el hecho de presentar a personajes populares a nivel mundial. ¿Cuándo llega y cuál será su costo?
¿Cuándo sale el Pokémon Pokopia y cuánto costará?
Lo primero que tienes que saber es que Pokémon Pokopia llegará en exclusiva para la Nintendo Switch 2, aunque también vendrá acompañado de una versión física que podrá ser distribuida a través del formato Game - Key Card. Se trata, entonces, de un videojuego que se centra en la creación de un paraíso dentro del mundo Pokémon.
Dicho lo anterior, se espera que su llegada a las tiendas y a la eShop de Nintendo Switch 2 se dé el próximo 5 de marzo del 2026; es decir, en poco más de tres meses. Su precio estándar será de 70 euros (alrededor de 1,300 pesos mexicanos), aunque el mismo puede variar de país en país.
Además, recientemente se confirmó que un nuevo tráiler de este juego será lanzado este jueves 13 de noviembre, mismo que ofrecerá una serie de detalles respecto a la temática del mismo. Por ende, Nintendo espera que su llegada en marzo del próximo año sea un auténtico éxito para la compañía.
¿Cuáles son las diferencias entre Pokémon Pokopia y Leyendas Z-A?
En este punto vale decir que hace unas semanas
Pokémon estrenó Leyendas Z-A
, un título que ha dejado derramas económicas importantes. Sin embargo, la diferencia con Pokopia es que este formato se concentrará en temas como la construcción, la agricultura y, por supuesto, la recolección de recursos propios.