11 diseños de uñas negras con brillos para usar en natación o cualquier otro deporte: duran mucho

Quién dijo que hacer deporte con un buen estilo no se puede, para ello traemos para ti estos 11 diseños de uñas negras con brillos, tanto largas como cortas, que podrás usar en tus entrenamientos de natación o cualquier otra disciplina, como lo son estos 42 modelos de gelish bonitas que duran mucho en la alberca .

Es preciso mencionar que estos modelos de manicura son duraderos, por lo que no deberás de preocuparte de arruinar tus uñas mientras haces ejercicio y solo tendrás que mantener tu mente ocupada en dar el mejor esfuerzo en el deporte de tu elección. Conoce estos diseños que toda fan del Club América debe llevar.

Los diseños de uñas que van bien en negro con brillos

1. Almendradas: El estilo que lleva la forma del fruto se recomienda llevarlas cortas.

2. Cuadradas: El estilo más clásico y que es del gusto de toda mujer también es una buena opción.

3. Redondas: Favorece a las mujeres que desean ver sus dedos finos y las que tienen las manos pequeñas.

4. Ovaladas: Le sienta bien a todo tipo de uñas y son ideales para hacer deporte, ya que son bastante cómodas.

5. French: Es una buena elección si buscas algo más natural o minimalista, pues es la conjunción de dos colores.

6. Efecto de ojo de gato: El diseño es bastante llamativo y una buena elección para llevar a hacer deporte y después a un evento especial.

7. Encapsuladas: A tus uñas negras brillosas le puedes agregar este modelo encapsulado y puedes optar por una flor u otro diseño.

8. Dorado: A tu modelo le puedes agregar algo dorado, a fin de que se vea más elegante: 8. Plateado: El negro y plateado son una gran combinación y en esta ocasión no es la excepción.

9. Gelish: El estilo de uñas que son recomendadas para hacer ejercicio, ya que duran de entre 3 y 4 semanas.

10: Rubber. Este tipo de manicura es una buena opción para aquellas mujeres que sufren de uñas quebradizas.

11. Minimalistas: Una buena opción para aquellas que disfrutan del menos es más, por lo que solo bastará con agregar el esmalte.