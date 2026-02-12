Las uñas rojas son símbolo de poder y no pasan desapercibidas en ningún lado, por lo que es un hecho que todos te verán en el deporte que practiques, ya sea natación, gym, pádel o atletismo, por mencionar algunos. Estos 13 diseños son sencillas, pero a su vez elegantes, los cuales puedes llevar a eventos especiales, como lo son estos 42 modelos de manicura gelish que son duraderas en la alberca.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, las uñas rojas son tendencia durante la época otoño-invierno, por lo que aún estás a tiempo de usarlas. No obstante, estarás a la moda todo el año con los diferentes tipos de tonos para ser la sensación al entrenar o practicar deporte. Si eres fan del Club América, estos diseños te fascinarán.

Las uñas rojas sencillas en sus diferentes tonalidades

1. Cabernet: El tono se refleja al color del vino y es tanto profundo como brillante.

13 diseños de uñas rojas sencillas, pero elegantes: para natación, gym, pádel o atletismo|Pinterest

2. Rubí: Es considerado el diseño más clásico e imitan el brillo de este mineral o piedra preciosa.

3. Sangre: El color es oscuro y tenebroso, aunque se ven sumamente elegantes.

4. Cereza: El tono de este rojo se asemeja un poco al violeta y café. Esta manicura transmite calidez e intensidad, la misma que impregnas en cada deporte.

5. Clásicas: Es el rojo más común y utilizado, por lo que es un infaltable en esta lista para todo tipo de deporte.

6. Carmesí: Esta tonalidad es profunda y tiene ligeros toques de azul y violeta.

7. Granate: Este color está inspirado en la piedra preciosa que lleva el mismo nombre.

8. Escarlata: Es un tipo de rojo brillante con un ligero toque de naranja. Se le asocia con el coraje y la valentía.

Los modelos de uñas que puedes utilizar en rojas sencillas

9. Efecto de ojo de gato: Este efecto es uno de los más elegantes en la manicura y que es una buena opción para el deporte.

10: French: El estilo más confiable en el diseño de uñas no puede faltar en la lista para las mujeres que practican natación, pádel o atletismo.

11. Degradadas: Un efecto sumamente vistoso al combinar 2 colores. La transición de los tonos es suave y se ven muy bien.

12. Piedritas: Al diseño de las uñas rojas le puedes agregar piedritas para realzar el modelo y hacerlas elegantes.

13: Brillosas: Conviértete en la sensación al usar una manicura elegante y vistosa. Sin duda no pasarás desapercibida en la alberca, cancha o pista.