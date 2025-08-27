¡Con 16 años! Gilberto Mora rompe la Liga MX y se lleva el MVP de la jornada
Con solo 16 años, Gilberto Mora fue el MVP de la Jornada 6 del Apertura 2025 tras marcar un doblete ante Chivas en un partidazo que terminó 3-3. En este video te presentamos sus estadísticas, su perfil como jugador, lo que dicen los expertos y por qué ya lo comparan con figuras históricas
