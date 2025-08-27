¡Chivas se desmantela! Las 11 bajas que sacuden al Rebaño en el Apertura 2025"

Chivas arranca el Apertura 2025 con una reestructuración total: 11 jugadores dejan el club, incluyendo figuras como Beltrán, Mozo, Pocho Guzmán, Govea y Cade Cowell. En este video repasamos quiénes se van, por qué salen, y qué busca Gabriel Milito con esta limpieza profunda