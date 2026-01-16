FATAL FURY: City of the Wolves inicia su Temporada 2 el 22 de enero con nuevas leyendas y ajustes competitivos

LATAM, enero de 2026. SNK Corporation anunció oficialmente que la Temporada 2 de FATAL FURY: City of the Wolves comenzará el próximo 22 de enero de 2026, marcando una nueva etapa de evolución para uno de los títulos de pelea más emblemáticos de la compañía. Esta nueva temporada apostará por un modelo de actualización continua, con la llegada de seis personajes a lo largo de seis meses, lanzados de manera mensual.

De este nuevo contenido, cuatro luchadores ya han sido revelados, mientras que dos personajes misteriosos se mantienen en secreto y serán anunciados más adelante, elevando la expectativa dentro de la comunidad. Los peleadores confirmados para la Temporada 2 son Kim Jae Hoon, Geese de Pesadilla, Blue Mary y Wolfgang Krauser, nombres que representan tanto el legado histórico de la franquicia como su constante reinvención.

Prepárate para recorrer el nuevo Fatal Futy: City of The Wolves | AZE Review

SNK ha señalado que la Temporada 2 no solo se trata de sumar contenido, sino de construir una experiencia en constante crecimiento. Por ello, el arranque de esta nueva fase vendrá acompañado de una actualización de balance general, que aplicará ajustes a todos los personajes y a los sistemas de combate. Estos cambios están directamente basados en el feedback de la comunidad, con el objetivo de ofrecer enfrentamientos más estratégicos, equilibrados y competitivos, reforzando el enfoque tanto casual como competitivo del título.

FATAL FURY: City of the Wolves representa el regreso de una saga que definió la era dorada de los juegos de pelea desde su debut en 1991, y que dio un salto evolutivo clave con GAROU: Mark of the Wolves en 1999. Ahora, más de dos décadas después, la entrega lanzada en 2025 continúa expandiendo ese legado con un estilo artístico audaz, profundas mecánicas de combate y el dinámico sistema REV, que redefine el ritmo y la intensidad de cada pelea.

El juego se encuentra disponible en su Special Edition, la cual incluye el Pase de Temporada 1, permitiendo jugar con personajes icónicos de South Town como Andy Bogard, Joe Higashi y Mr. Big, además de la participación especial de Ken y Chun-Li de Street Fighter, en una colaboración que ha sido ampliamente celebrada por los fans.

Con la Temporada 2, SNK reafirma su compromiso con el soporte a largo plazo de FATAL FURY: City of the Wolves, invitando a nuevos jugadores y veteranos a seguir escribiendo la historia de South Town, donde las ambiciones son salvajes y una nueva leyenda continúa desarrollándose.