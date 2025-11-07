Riot Games abre las puertas de Runaterra en CDMX: prueba 2XKO en un evento especial

Riot Games prepara una gran celebración para los fans del género de peleas con un evento especial dedicado a 2XKO, su nuevo juego gratuito 2v2 ambientado en una reinterpretación moderna de Runaterra. La compañía invita a toda la comunidad a probar el título este sábado 8 de noviembre, en una experiencia diseñada para vivir la emoción de los combates, conectar con otros jugadores y disfrutar de actividades únicas pensadas para la escena FGC.

La prueba pública de 2XKO tendrá lugar en el Frontón Bucareli (Bucareli 118, Colonia Centro, Cuauhtémoc), en un horario de 12:00 PM a 7:00 PM, con acceso limitado. Los asistentes podrán formar equipos, poner a prueba sus habilidades y explorar mecánicas diseñadas tanto para jugadores veteranos como para quienes se acercan por primera vez al género.

Un nuevo capítulo para Runaterra2XKO representa un avance importante dentro del ecosistema creativo de Riot Games. El juego apuesta por la cooperación en parejas, las estrategias dinámicas y un estilo visual vibrante, que muestra un lado distinto de los campeones del universo de League of Legends. Además, continúa el esfuerzo de la compañía por expandir Runaterra más allá de un solo género, construyendo experiencias que dialogan entre sí y fortalecen la conexión con los fans.

Un evento hecho para la comunidadEl encuentro en CDMX no solo ofrecerá acceso anticipado al juego, sino también un espacio completo para convivir y celebrar la cultura del FGC. Los asistentes podrán echar retas, streamear partidas, tomarse fotos en zonas especiales y participar en dinámicas para ganar recompensas exclusivas.

La jornada contará con la presencia de cosplayers, artistas, creadores de contenido y comunidades invitadas, entre ellos Delfino, La Gema, xLone, Sando, Drog, Hana Fuda, Kim Maa, Crankie Reddy, Draken y Adru Quintana.

Con este evento, Riot Games reafirma su compromiso con crear experiencias centradas en las personas que dan vida a sus juegos: la comunidad. 2XKO será gratuito en su lanzamiento global y este fin de semana, los jugadores de la Ciudad de México podrán ser de los primeros en sentir su impacto.