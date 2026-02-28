3 brasileños que llegaron al América y triunfaron por su calidad

El Club América vuelve a apostar fuerte por el talento brasileño en 2026, rompiendo una sequía de más de 30 años sin contar con 3 futbolistas amazónicos en su plantilla. Para este torneo, las Águilas incorporaron a Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinícius Lima.

André Jardine conoce bien el potencial de sus compatriotas y busca potenciar el rendimiento del equipo. Sin embargo, no es la primera vez que el conjunto azulcrema apuesta por jugadores brasileños con resultados positivos.

En 1992, el América reunió a 3 figuras sudamericanas que dejaron huella: Antonio Carlos Santos, Edú Manga y Toninho. Los entonces deportistas se ganaron el reconocimiento de la afición por su calidad, liderazgo y aporte dentro del campo.

Los 3 futbolistas brasileños que marcaron época en el América de la Liga MX

Estos 3 jugadores demostraron que el talento brasileño puede adaptarse y brillar en el futbol mexicano. Estas figuras dejaron una base histórica que hoy el América busca replicar con su nueva generación de refuerzos. Así fue el paso de los futbolistas de Brasil por el plantel azulcrema.



Antonio Carlos Santos

Considerado uno de los mejores extranjeros en la historia del club, fue un mediocampista ofensivo con gran técnica y capacidad goleadora. Anotó múltiples goles importantes y fue pieza clave en la obtención de títulos durante las temporadas 1987-1992 y 1993-1994, incluyendo ligas y campeonatos internacionales. Actualmente tiene 61 años.

Edú Manga

Delantero habilidoso y desequilibrante, destacó por su velocidad y capacidad para generar peligro constante en el área rival durante las temporadas 1989-1992 y 1994. Aunque su paso fue más breve, logró anotar goles importantes y dejó una imagen positiva entre la afición. Murió en octubre de 2025 a causa de complicaciones renales.

#SomosAzulcrema #GrandesDeCorazon #SomosAmerica #Edu #Brasil ♬ Samba Brasil Carnaval Construction - Bruno Portinho Trilhas para filmes @tribunazulcrema Eduardo Antonio Dos Santos EDÚ (también conocido en Brasil como Edú Manga) llegó a las Águilas a finales de los 80 para integrar un ña poderosa ofensiva azulcrema a ritmo de Samba y goles. EDÚ era Fiesta y Carnaval. Una explosión de júbilo en la cancha. Magia, toque, alegría. Túneles, sombreritos, tacones. Disparos de larga distancia, servicios medios con comba especial. Remates certeros con la cabeza y mucha creatividad e imaginación para jugar de forma brillante. Un jugador cerebral y apasionado. Explosivo, sin dejarse intimidar. Le gustaba contestar y gritar y en ocasiones su temperamento le hizo pagar indisciplinas y expulsiones pero se compensada con la cantidad de goles que se generaban de su botín zurdo. EDÚ estuvo 3 años y medio con las Águilas en dos etapas diferentes. Con el 10 de 1989 a 1992 y con el 13 en medio torneo en la 94-95 con las Abejas Africanas. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS 58 EDÚ! La Tribuna te recuerda y celebra con alegría y pasión. 🦅🇺🇦🏟️🇧🇷 #SiempreAguilas

Toninho

Defensa central sólido y confiable, aportó equilibrio y seguridad en el América durante la temporada 1990-1992. Su desempeño se caracterizó por la firmeza en la marca. Aunque no se destacó por goles, su labor defensiva fue fundamental en el funcionamiento del equipo. Actualmente tiene 60 años.