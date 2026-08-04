3 datos sobre el regreso de la Liga BBVA MX al EA Sports FC 27 que debes saber

¡Es completamente oficial! Después de muchos años de espera, y de constantes rumores respecto a lo que podría ocurrir, finalmente se confirmó que la Liga BBVA MX estará nuevamente en el EA Sports FC en su edición 2027, motivo por el cual es preciso conocer más información a detalle.

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Electronic Arts ha sacado la casa por la ventana a través de un videojuego que promete ser el mejor de todos los tiempos dentro del apartado futbolístico, motivo por el cual estos son 3 datos que seguramente no sabías del regreso de la Liga BBVA MX al EA Sports FC 27.

¿Qué datos debes saber del regreso de la Liga BBVA MX al EA Sports FC 27?

Retorno del Estadio Banorte: El Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca o Ciudad de México, estará de regreso en el EA Sports FC 27 luego de lo que significó en la última Copa Mundial de la FIFA 2026 y de ser considerado uno de los mejores en la historia de este deporte.

El Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca o Ciudad de México, estará de regreso en el luego de lo que significó en la última Copa Mundial de la FIFA 2026 y de ser considerado uno de los mejores en la historia de este deporte. Duración de contrato: La cuenta de X Diario Patria establece que el contrato entre la Liga BBVA MX y Electronic Arts será hasta el 2029, por lo que, de cumplirse esta situación, el EA Sports FC 27 no será el único videojuego en donde aparezcan los clubes mexicanos.

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Rostros escaneados y licencias: La misma fuente comparte en el EA Sports FC 27 estarán los 18 equipos de la máxima categoría y no solo los más importantes o populares. Además, es muy probable que cada escuadra tenga su uniforme oficial, así como su escudo y los jugadores reales.

¿Qué equipo de la Liga BBVA MX tenía la media más alta en el último “FIFA”?

Hasta antes de su desaparición durante los últimos años, la realidad es que tanto América como los Tigres de la UANL eran las escuadras con las medias más importantes, al menos, en la edición del FIFA 2022. Ambas instituciones tenían, en promedio, números que iban de los 77 a los 82 puntos.