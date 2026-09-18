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3 estrategias para bajar de peso y tener un cuerpo de alarido

Si lo que quieres es tener un cuerpo de alarido y bajar de peso en este cierre del año, entonces es preciso que conozcas las mejores estrategias para ello.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Bajar de peso se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de chicos y grandes por igual, por lo que este cierre de año puede convertirse en un momento idóneo para lograr esta meta a través de una rutina de ejercicios establecida por un experto en la materia.

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Se sabe, además, que para perder esos kilos de más se necesita una dieta balanceada que se entregue por parte de un especialista. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás tres estrategias que te ayudarán a tener éxito en tu proceso de bajar de peso.

¿Cómo bajar de peso y tener un cuerpo de alarido?

  • Sé activo y mantén este hábito: El proceso más complicado en este deseo de bajar de peso es hacer que tu cuerpo se acostumbre a un hábito o a una rutina de actividad física. Si logras ser constante, ten en cuenta que la quema de calorías puede ser mayor con el pasar de los días.
  • Ten una motivación clara: Lograr un objetivo se vuelve una tarea más sencilla cuando encuentras motivación en ti para lograrlo. Ante ello, es preciso que comiences a realizar pequeños cambios que te ayuden en este proceso como, por ejemplo, hacer diez minutos más de ejercicio o, bien, evitar ingerir ese platillo que tanto te gusta.

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  • Sé realista: Relacionado con el punto anterior, es preciso que en tu proceso de bajar de peso no busques perder 10 kilos en una semana. Ante ello, considera una meta razonable bajar alrededor de 1 kilo cada 10 días, pues con este método tus objetivos serán cada vez más alcanzables.

¿Debes dejar los alimentos que más te gustan para bajar de peso?

Más allá de eliminar por completo aquellos platillos que son de tu agrado, los expertos consideran que adoptar un nuevo estilo que promueva la quema de calorías a través de frutas y verduras puede ayudar en tu proceso, por lo que estos alimentos, lejos de cancelarlos, puedes distribuirlos a lo largo de las semanas.

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