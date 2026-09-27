3 futbolistas de élite que fueron diagnosticados con diabetes y tuvieron una exitosa carrera

La diabetes se ha convertido en una de las enfermedades más desastrosas que existen en México y el mundo, por lo que, si no cuenta con un tratamiento adecuado, puede ser fatal. Sin embargo, también se trata de una enfermedad que no impide tener una vida normal, tal y como ocurrió con estos futbolistas de élite.

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De hecho, son tres los futbolistas que han tenido una carrera por demás espectacular en el futbol de élite y que lo han hecho a pesar de la diabetes, motivo por el cual no está de más conocer quiénes fueron estos y cómo lograron trascender en medio de esta situación.

3 futbolistas que lograron el éxito en el deporte pese a tener diabetes

Nacho Fernández: Se trata de uno de los defensores más importantes en la historia del Real Madrid, mismo que fue diagnosticado con diabetes tipo 1 cuando apenas tenía 12 años de edad. Además, se repuso a la recomendación de los médicos de no jugar de forma profesional.

🗣️ Nacho Fernández: "No pienso en una vida sin el Real Madrid".



Nacho va a renovar un año más y va a ser un ONE CLUB MAN. 🤍pic.twitter.com/LPh1VaFFNR — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) June 11, 2023

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Gary Mabbut : Equipos como el Tottenham, así como la Selección de Inglaterra, disfrutaron de su poderío defensivo. Gary formó parte de los Mundiales de 1982 y 1984; sin embargo, tiempo antes fue diagnosticado con diabetes tipo 1 en una época en donde el retiro parecía la opción más viable.

: Equipos como el Tottenham, así como la Selección de Inglaterra, disfrutaron de su poderío defensivo. Gary formó parte de los Mundiales de 1982 y 1984; sin embargo, tiempo antes fue diagnosticado con diabetes tipo 1 en una época en donde el retiro parecía la opción más viable. Borja Mayoral: También es español y también tuvo la oportunidad de brillar en LaLiga, aunque en un escalón más abajo que Nacho. El centro delantero, figura del Getafe, tuvo el diagnóstico de diabetes tipo 1 cuando tenía 4 años, hecho que fue suficiente para que se convirtiera en colaborador de campañas de concientización.

¿Cuántos títulos obtuvo Nacho Fernández en su paso por el Real Madrid?

Tanto fue el éxito de Nacho Fernández con el Real Madrid que es, hasta ahora, uno de los jugadores con más campeonatos en la historia del cuadro merengue al sumar un total de 26 trofeos. Entre estos destacan 5 Ligas de España, así como 5 Mundiales de Clubes y 6 Champions League.