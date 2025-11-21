América lo dejaría ir, solo vale 300k y él elegiría reforzar a otro equipo que es un fiel rival en la Liga BBVA MX

Mientras uno de los futbolistas del Club América tuvo un romance con Fátima Bosch (Miss Universo 2025) , la directiva del equipo azulcrema ya está planificando lo que será la plantilla para el Clausura 2025. En ese sentido comienza a tomar fuerza la posibilidad de que se marche un futbolista que tiene pocos minutos y solo vale 300,000 euros, según sitios especializados.

Resulta que, mientras América podría dejar ir a dos extranjeros , también está la posibilidad de que Rodolfo Cota regrese al Club León, puesto que el portero no tiene minutos en las Águilas de Coapa y está a préstamo en la institución capitalina, según indica Transfermarkt. Ese sitio también se encargó de ponerle un valor de mercado de 300 mil euros.

@rodocota Rodolfo Cota sería el jugador que podría salir del América ante la falta de minutos

Rodolfo Cota está atravesando el segundo préstamo desde León al América, donde siempre ha sido suplente y lleva menos de una decena de partidos en el equipo que dirige André Jardine. En ese sentido, no se ve con malos ojos dejar ir al portero de 38 años que está más cerca del retiro que de volver a ser titular en un equipo.

A lo largo de su carrera, Cota ha sabido sumar minutos en Puebla, Pachuca, Chivas de Guadalajara, León y el propio América. Sin embargo, en los últimos años casi no ha jugado y ya se prevé que podría vencer su cesión con los de Coapa antes de tiempo.

Su préstamo con las Águilas americanistas es hasta junio de 2026, mientras que su contrato con el Club León se extiende hasta junio de 2027. Sin embargo, podría regresar antes de tiempo porque casi no juega en este equipo de la Liga BBVA MX.

Los números de Rodolfo Cota en el Club América

De acuerdo a la información de BeSoccer, sitio especializado en medir estadísticas de jugadores, los números de Rodolfo Cota en el Club América son los siguientes: