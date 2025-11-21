Por si aún no lo sabes: este es el jugador del América que fue novio de Fátima Bosch, la Miss Universo

Mientras el Club América está centrado en lo que será el duelo contra Rayados (que mandó una advertencia) por los cuartos de final de la Liguilla, Fátima Bosch se consagró como la nueva Miss Universo 2025. Muchos se preguntan qué tiene que ver con las Águilas; y es que un futbolista del equipo es el ex novio de la bonita mujer de 25 años.

Resulta que Fátima Bosch este jueves se convirtió en la Miss Universo 2025 y se ganó el cariño de todo México, al ser la cuarta corona de la historia para el país azteca en uno de los certámenes de belleza más importantes del planeta. Resulta que la joven modelo y comunicóloga estuvo vinculada amorosamente con Kevin Álvarez, jugador del América (que perdió a un refuerzo).

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Kevin Alvarez en el América

El romance entre Kevin Álvarez y Fátima Bosch, la nueva Miss Universo mexicana

El romance data de 2023, cuando el defensa Kevin Álvarez confirmó en un stream de Twitch que estaba en pareja con Fátima Bosch. Esto llegó debido a que sus compañeros Igor Lichnovsky y Miguel Layún lo presionaron para que diga deje el secreto de lado y lo revele para sus fanáticos, algo que terminó haciendo.

Las emocionantes palabras de Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025

“Yo quisiera que todas las mujeres, todas las niñas, que sepan que son suficientes, que sepan que hay belleza en sus almas, que no tengan miedo de ser ellas mismas porque hoy en día la sociedad ha estereotipado a las mujeres y nosotras no tenemos que ser eso”, comenzó diciendo la joven.

Además, la mujer de 25 años contó cuáles serán sus objetivos de ahora en más. “Mi deseo es llevar amor a todos los lugares donde no hay, donde hay sufrimiento. Yo quiero llevar el amor hasta allí”, finalizó.

Los números de Kevin Álvarez con el Club América

De acuerdo a la información de la página BeSoccer, especializada en estadísticas, los números de Kevin Álvarez jugando para el América son los siguientes: