Los 3 rivales más PROBABLES que Chivas tendría que enfrentar en la Liguilla del Apertura 2027

Después de cuatro compromisos en donde el Rebaño Sagrado dejó escapar puntos en el torneo, todo parece indicar que Chivas ha recuperado el camino al sumar dos victorias de forma consecutiva, la última de ellas el fin de semana pasado luego de derrotar a los Rayados de Monterrey por 1-0.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Chivas confirmó que es uno de los candidatos al título en el Apertura 2026 y parte de ello se debe a la gran victoria que obtuvo en la cancha del BBVA Bancomer ante Rayados, equipo al que dirige Matías Almeyda. Ante ello, vale conocer más respecto a los rivales que podría tener el Guadalajara en la Fiesta Grande.

¿Cuál es la posición de Chivas en la temporada regular hasta ahora?

En estos momentos, Chivas se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 26 unidades producto de siete victorias, cinco empates y dos descalabros. El Rebaño Sagrado se encuentra solamente a 1 puntos del primer lugar, aunque también únicamente tiene 2 unidades de ventaja sobre el quinto sitio.

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🇫🇷 ¡A seguir unidos y trabajando para lo que viene! 🐐 🙌🏼 ¡Nos vemos el próximo sábado en el @EstadioAKRON! 🏟️ https://t.co/kkUVT7K28a — CHIVAS (@Chivas) October 26, 2026

Bajo este parámetro, podría considerarse que, de mantener el ritmo que lleva, Chivas podría mantenerse entre los primeros cuatro lugares al cierre de la temporada regular, lo cual le daría ventaja para cerrar los cuartos de final en su cancha; es decir, el Estadio Akron.

¿A qué rivales podría enfrentar Chivas en la Liguilla?

Actualmente los equipos que ocupan el quinto, sexto, séptimo y octavo puesto son Toluca, León, Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana, por lo que prácticamente cualquiera de estas instituciones podría enfrentar al Guadalajara en una hipotética serie de cuartos de final.

Bajo esta tónica, y dependiendo de cómo se muevan las fichas en las próximas semanas, no se descarta un nuevo cruce entre Chivas y Matías Almeyda con sus Rayados, así como un posible duelo de poder a poder entre el Guadalajara y los Diablos Rojos del Turco Mohamed o, bien, el Tijuana de Gil Mora.