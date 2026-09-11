3 razones por las que un aficionado de Club América debería estar contento y celebrando

Los aficionados del Club América recibieron noticias excepcionales durante esta última semana. Además de mantenerse como único líder del Apertura 2026, la institución recibió nominaciones históricas por parte de France Football que lo colocan como uno de los mejores equipos de la temporada, además de haber destacado a otros exjugadores del combinado azulcrema.

Julián Quiñones fue nominado al Balón de Oro 2026

Julián Quiñones, quien jugó en el América entre los años 2023 y 2024, forma parte de la lista de 30 candidatos al premio masculino. Es su primera nominación y se convirtió en el primer representante de México desde Rafael Márquez en 2010; Guillermo Ochoa también había aparecido entre los candidatos en 2007.

Su candidatura se basa en dos argumentos sólidos:



Registró 41 goles y cinco asistencias en 46 partidos durante la temporada 2025-26 con Al-Qadsiah y la Selección Mexicana.

Marcó cuatro goles en el Mundial 2026: ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra.

Julián Quiñones marcó el 1-0 parcial contra Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

América Femenil, candidato a mejor club del mundo

El Club América fue nominado por la revista France Football al Club Femenino del Año. De esta manera, la institución azulcrema se convirtió en el primer mexicano nominado y el único club no europeo entre los cinco candidatos de 2026:



América

Barcelona

Bayern Múnich

Manchester City

OL Lyonnes

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La nominación del cuadro de Coapa está respaldada por el triplete conseguido bajo la dirección técnica de Ángel Villacampa. Las Águilas remontaron la final del Clausura frente a Rayadas para imponerse 3-1 en el marcador global. Días después derrotaron 5-3 al Washington Spirit en la final de Concacaf y posteriormente vencieron a Tigres en penales para completar el triplete obteniendo el Campeón de Campeonas.

Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro Femenil

Scarlett Camberos se convirtió en la primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro Femenil. La atacante de 25 años integra la lista de 30 candidatas junto con figuras como Alexia Putellas, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Khadija Shaw y Alessia Russo.

A lo largo de la temporada disputó 47 partidos oficiales, obteniendo un saldo de 27 goles y 17 asistencias, es decir, 44 participaciones directas en gol y tres títulos conseguidos con el América Femenil.

Además, fue elegida como la mejor jugadora de la Copa de Campeones Concacaf W. Marcó un triplete ante Gotham FC en semifinales, anotó en la final frente al Washington Spirit y terminó la competencia con seis goles y nueve contribuciones ofensivas, la cifra más alta registrada en una edición del torneo.