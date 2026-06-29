Estos son los 3 refuerzos que América YA PERDIÓ en el mercado de fichajes

El fin de una era llegó para el entorno azulcrema y en la reestructuración, llegó un fichaje de lujo llamado Guillermo Almada. Sin embargo, en el ámbito de nuevos jugadores, el silencio reina en el Club América. Por ello, se indica que la institución de Coapa “dejó ir“ estos 3 fichajes que sonaban como grandes opciones de refuerzo. ¿Cuándo anunciarán sus incorporaciones para el Apertura 2026?

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¿Qué pasó con estos 3 posibles fichajes para el América?

Evidentemente la salida de André Jardine traería una reestructuración total. Sin embargo, por el momento no se han anunciado fichajes, por lo que el actual estratega debe rehacer las cosas con lo que se tiene. Aunque sí se esperan algunos movimientos, se indica que estos 3 nombres fueron opción, pero por alguna razón no llegarán para este Apertura 2026.

Federico Viñas

Tras la finalización de su Mundial con Uruguay, el ariete de 27 años estaría enfocado en renovar su contrato con Oviedo o mantenerse en Europa fichando por otro club. Se indica que no tiene en mente volver a México después de sus etapas con América o León. Pero ahora debe solucionar sus temas contractuales, pues al menos en lo conocido… se fue como agente libre a jugar la Copa del Mundo.

Nelson Deossa

El mediocampista de 26 años era uno de los grandes nombres que estuvieron en la Liga BBVA MX y el cual parecía que se convertiría en referente del Betis y de su selección. Sin embargo, poco a poco perdió relevancia en todos sus entornos. Ante eso, parecía que una vuelta a México sería oportuna. Pero se indica que al final las conversaciones no fructificaron… y seguiría con los españoles para la temporada 2026-27.

Luis Chávez

Según fuentes como César Luis Merlo, Guillermo Almada pidió directamente la ficha del mediocampista. Sin embargo, parece que la complicación de la compra llegó por la falta de dinero que se presume existe en el entorno del América. Con un contrato que vence en el 2027 (mediados de dicho año), el Dinamo de Moscú pediría hasta 6 millones de euros, lo cual es un precio inviable para las águilas en este Apertura 2026.