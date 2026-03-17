3 temas musicales que hicieron de estos videojuegos auténticos clásicos históricos

Una de las razones por las que los videojuegos han escalado niveles extraordinarios a lo largo de la historia se debe, entre otras cosas, a los temas musicales que estos tienen. Ante esta situación, vale recordar aquellas canciones que se volvieron icónicas y que, hasta nuestros días, se siguen escuchando.

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Por supuesto que la razón principal por la que algunos videojuegos se han vuelto históricos deriva de sus personajes, de la historia que estos cuentan y de los modos de juego que los títulos presentan. Sin embargo, en un apartado secundario aparecen los temas musicales que cada vez tienen más relevancia.

¿Qué temas musicales se han vuelto históricos en los videojuegos?

Super Mario Bros: Se trata, posiblemente, del tema musical más importante que hay en la historia de los videojuegos no solo por el título al que pertenece, sino porque ayudó a que Mario Bros se convirtiera en el personaje más relevante de esta gran industria.

"Mario"



Porque este pianista recreó toda la música del Mario Bross original en una sesión de cámara. pic.twitter.com/tZZl8eECGu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 7, 2025

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Dearly Belobed de Kingdom Hearts : Este tema se ha vuelto muy importante, sobre todo, a inicios de la década de los 2000’s cuando se embarcó en una aventura relacionada con Square Enix y Disney, creando, en conjunto, una historia que se estableció icónicamente en la PlayStation 2.

: Este tema se ha vuelto muy importante, sobre todo, a inicios de la década de los 2000’s cuando se embarcó en una aventura relacionada con Square Enix y Disney, creando, en conjunto, una historia que se estableció icónicamente en la PlayStation 2. Life Will Change de Persona 5: Se trata de una de las sagas más conocidas a nivel mundial, y esta situación deriva principalmente de sus temas musicales que le han dado la vuelta al planeta. De hecho, muchos usuarios conocieron el videojuego a raíz de esta canción.

¿Qué tan relevante es la música en los videojuegos?

Existen algunos videojuegos, como el EA Sports FC, que destaca entre los demás por tener canciones de fondo mientras el usuario se encuentra en el menú principal. Esta situación no solo hace más amena la experiencia para el gamer, sino que ayuda a que tenga nuevas experiencias musicales.